Reunión FMI lleva atención a deuda, tasas y tensión EE.UU.-China

(Bloomberg) -- Los inversionistas están volcando su atención en la cumbre de los principales ministros de Finanzas y banqueros centrales del mundo que se realiza esta semana en Washington en busca de nuevas pistas sobre las perspectivas para todo, desde las tasas de interés, la estabilidad bancaria y el alivio de la deuda hasta los precios del petróleo y la tensa relación entre Estados Unidos y China.

Importantes bancos centrales, incluyendo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, han señalado que frenar la inflación sigue siendo su principal prioridad a pesar de los problemas del sistema bancario observados el mes pasado, los que aumentaron el temor de riesgos económicos más amplios.

Las Reuniones de Primavera organizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realizarán entre el 10 y 16 de abril también sostendrán una serie de encuentros relacionados, incluida la de los jefes de finanzas del Grupo de los 20. El G20 se enfrentará a otro intento polémico de elaborar un comunicado conjunto sobre su pronóstico para la economía mundial, después de no lograr hacerlo en febrero debido a las disputas sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

Los problemas bancarios transfronterizos y el deterioro de las perspectivas económicas habían estimulado previamente una mayor cooperación en estas reuniones. Pero ahora la “fragmentación” está a la orden del día, un riesgo clave sobre el que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió la semana pasada cuando dio un pronóstico global sombrío. No está claro si la semana contará con algún cara a cara entre las principales autoridades estadounidenses y chinas en medio de una mayor ruptura en su relación bilateral.

El FMI publicará su informe de perspectivas de la economía mundial el martes por la mañana, el que incluirá pronósticos de crecimiento global revisados, y será coanfitrión de una mesa redonda sobre la deuda el miércoles. El G20 concluye sus reuniones el jueves.

Aquí hay un resumen de algunos de los principales temas que se abordarán esta semana:

Presiones de las tasas de interés

La lectura errada de la Fed, el BCE y otros bancos centrales sobre las presiones inflacionarias en 2021 sigue resonando. Silicon Valley Bank quebró el mes pasado después de que sus tenencias de bonos se depreciaran a raíz de los agresivos aumentos de las tasas de interés de Estados Unidos para controlar los precios al consumidor, un colapso que desató problemas bancarios más amplios.

El mes pasado, el banco central de China dijo que el incidente de SVB mostró los peligros de las rápidas alzas de tasas. E India se encuentra entre los países que están descontentos con la forma en que las naciones avanzadas han manejado el desafío de la inflación.

Choque del petróleo

La decisión sorpresiva de Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEP+ de reducir la producción en más de 1 millón de barriles por día conmocionó a los mercados y a los encargados de la política monetaria. La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, calificó la medida de “destructiva”, pero algunos de sus homólogos en los principales países productores verán que les ayuda a reforzar sus balances a medida que se debilita el crecimiento económico mundial. Los precios del petróleo cerraron el viernes con una tercera ganancia semanal consecutiva después del inesperado recorte de los suministros.

Sobreendeudamiento

Durante las últimas semanas, el FMI aprobó rescates para varias economías en apuros, entre ellos US$15.600 millones para Ucrania —el primer préstamo a una nación en guerra— y US$3.000 millones para Sri Lanka. Mientras tanto, otras naciones con sobreendeudamiento, incluida Zambia, luchan por negociar reestructuraciones con sus acreedores, al tiempo que China propone reprogramar los pagos en lugar de asumir pérdidas y pedir a los bancos multilaterales de desarrollo que acepten recortes.

El Marco Común del G20, una hoja de ruta para acelerar el proceso de reestructuración de la deuda, se ha enfrentado a repetidos retrasos. Una reunión que se llevará a cabo el 12 de abril y que fue convocada por el FMI, el Banco Mundial y el actual presidente G20, India, intentará alcanzar un mayor consenso.

Finanzas climáticas

Yellen está entre los que presionan por una modernización de los bancos multilaterales de desarrollo para apalancar su capacidad de financiamiento y asumir un rango de desafíos globales, incluido el cambio climático. Un plan para el Banco Mundial podría aumentar los préstamos en US$50.000 millones durante la próxima década.

No obstante, hay divergencia de naciones que advierten que el Banco Mundial está asumiendo demasiados mandatos de una manera que podría socavar el enfoque del banco en ayudar a las naciones pobres a reducir la pobreza y acelerar el desarrollo. También está bajo escrutinio cualquier medida para aumentar su apalancamiento que pueda poner en riesgo sus calificaciones crediticias AAA.

El dólar

Después de la sorprendente medida liderada por EE.UU. para congelar el acceso de Rusia a reservas de su banco central, varios mercados emergentes han planteado dudas sobre la sensatez de una profunda dependencia del dólar en el comercio y las finanzas transfronterizos. Si bien las autoridades de EE.UU. ven poco riesgo para el dominio del dólar en el sistema financiero mundial, hay una variedad de medidas en marcha para aumentar el uso de otras monedas.

Una de esas iniciativas vino de India el mes pasado, cuando ofreció su propia moneda como alternativa de comercio a países que enfrentan escasez de dólares.

Las reuniones de Washington también podrían ver perspectivas actualizadas sobre las monedas digitales de los bancos centrales y las opiniones de los encargados de formular las políticas monetarias sobre los problemas en el mundo de las criptomonedas.

Rusia-Ucrania

La guerra de Rusia en Ucrania, ahora en su segundo año, continúa generando consecuencias en el comercio productos básicos y energía. La ausencia de representantes rusos de alto nivel también será notable. El año pasado, autoridades del Grupo de los Siete acordaron retirarse de una reunión del G20 en Washington, solo unas semanas después de la invasión del presidente Vladímir Putin a Ucrania.

Nota Original:Debt, Rates and US-China Risks in Focus as IMF Meets This Week

--Con la colaboración de Tina Davis y Rich Miller.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.