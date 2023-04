Jefes de finanzas difieren sobre riesgos para la economía global

(Bloomberg) -- Los jefes de las finanzas mundiales, reunidos en Washington poco más de un año después de la impactante invasión de Rusia a Ucrania, sacan conclusiones muy diferentes sobre los mayores riesgos para las perspectivas, en una división que muestra el creciente papel de las luchas geopolíticas en el economía mundial.

La principal conclusión entre las naciones ricas y democráticas es la necesidad de una mayor “resiliencia” en las cadenas de suministro, para garantizar que sus economías estén mejor aisladas de riesgos que van desde guerras y pandemias hasta intentos de coerción por parte de regímenes autoritarios. Pero otros, como el Fondo Monetario Internacional, advierten contra una “fragmentación” de la economía mundial en bloques rivales que perjudique el crecimiento.

Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Siete invocaron los términos “resistente” y “resiliencia” un total de 15 veces en su declaración conjunta tras reunirse el miércoles.

“Todos los países van a querer tener cadenas de suministro más resistentes en un mundo mucho menos estable; la lección de Ucrania fue que la dependencia energética de Rusia fue probablemente un error”, declaró el jueves a la prensa el ministro de Economía británico, Jeremy Hunt. “Queremos asegurarnos de que no solo se aborda la dependencia energética, sino también la dependencia tecnológica, la dependencia de minerales críticos y todo tipo de dependencias”, añadió.

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, colega de Hunt en el G7, describió el peligro como “riesgo de clúster”, es decir, de dependencia excesiva del comercio y la inversión en un solo lugar. Las relaciones comerciales con China, por ejemplo, “no deben convertirse en un riesgo de clúster; por eso es necesaria la diversificación”, declaró a la prensa el jueves.

Pero el peligro de este nuevo impulso de las economías democráticas para desplazar hacia sí las cadenas de suministro —algo que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, denomina “friendshoring”—, es la separación de la economía mundial en bloques, lo que conduce a una menor eficiencia y, en última instancia, a un menor desarrollo.

Así lo advirtió Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, que junto con el Banco Mundial celebra esta semana en la capital estadounidense las reuniones de primavera de los responsables de la política económica mundial.

La seguridad de las cadenas de suministro mundiales “está adquiriendo una nueva prioridad” en los debates y la toma de decisiones económicas, declaró Georgieva a la prensa el jueves. “La cuestión es si podemos estar más decididos a mejorar la seguridad de los suministros, pero sin empujar al mundo tan lejos como para llevarnos a una segunda guerra fría”.

Mientras que la “resiliencia” es el nuevo mantra de EE.UU. y sus aliados, la “fragmentación” es el resultado temido entre los observadores, incluida Georgieva. “Entrar en una senda de menor fragmentación en la economía mundial es bueno para todos”, declaró la semana pasada.

El ex secretario del Tesoro estadounidense Lawrence Summers advirtió en una intervención el viernes en el programa “Wall Street Week” de Bloomberg Television con David Westin que “existe una creciente aceptación de la fragmentación”. “Quizá lo más preocupante sea que cada vez se tiene más la sensación de que el nuestro no es el mejor fragmento al que asociarse”, dijo Summers, colaborador de Bloomberg TV.

La principal fuente de ese riesgo de fragmentación son las tensiones cada vez mayores entre EE.UU. y China, la primera y la segunda economía mundiales.

“Esa es la relación clave en el mundo” y “se está fracturando”, dijo el ex economista jefe del FMI Raghuram Rajan en Bloomberg Television el jueves al margen de las reuniones. “Eso es importante para el resto del mundo, porque si hay que elegir un bando, los países se encontrarán en una posición muy, muy difícil”.

Esa posición no pasó desapercibida para la ministra de finanzas de Marruecos, Nadia Fettah Alaoui.

“Países como Marruecos sufrirán fragmentación”, dijo el jueves. “Tenemos que presionar para evitarlo”.

No más ‘Chinas’

Para empeorar aún más las cosas, la tendencia de crecimiento de la economía mundial es mucho más débil. Esto se debe, en parte, a que los principales países, como China, Japón y algunos miembros de la eurozona, están experimentando una disminución de la población en edad de trabajar. Las tasas de crecimiento de la productividad se han debilitado en comparación con décadas pasadas. Y el FMI también advirtió esta semana de que los altos niveles de deuda hacen al mundo más vulnerable.

Aunque este año la reapertura de China ofrecerá una explosión de crecimiento que puede ayudar a sostener la expansión mundial, su ritmo tendencial a medio plazo, del 5% o inferior, es notablemente inferior a las tasas anteriores a la pandemia.

“Ya no tenemos ninguna China que crezca a tasas muy altas”, declaró en Bloomberg TV Gita Gopinath, quien ahora es la principal lugarteniente de Georgieva tras haber sido economista jefe del FMI. “Así que, para la economía mundial en su conjunto, no tenemos motores de crecimiento muy grandes”.

“El FMI tiene toda la razón, el crecimiento a largo plazo parece mucho peor”, dijo Rajan.

Tanto peor que, según el FMI, las perspectivas mundiales a cinco años son las peores de sus proyecciones, que se remontan a 1990. Ese año fue efectivamente el final de la última Guerra Fría: un año antes del colapso de la Unión Soviética, que contribuyó a la rápida integración de las naciones antes comunistas en una nueva economía en rápida globalización.

En la actualidad, la intensificación de la competencia geopolítica se manifiesta también en la batalla por los dólares de inversión y las disputas sobre la deuda.

En las reuniones de Washington se registraron avances limitados en la resolución de los problemas de sobreendeudamiento de Zambia y otras economías fronterizas, ya que China, el mayor acreedor oficial del mundo en desarrollo, se muestra reacia a aceptar las condiciones en las que insisten los miembros del G7.

Los movimientos de China

China, en cambio, está centrada en reforzar sus propias cadenas de suministro y sus lazos financieros con el mundo en desarrollo, un impulso que se puso de manifiesto esta semana al recibir al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En medio del estancamiento de las negociaciones sobre la deuda en Washington, Shanghái fue testigo de la toma de posesión de una de las predecesoras de Lula, Dilma Rousseff, como directora del Nuevo Banco de Desarrollo. El NDB, como se conoce por sus siglas en inglés, es una de las numerosas instituciones y foros multinacionales que China ha creado a medida que da menos importancia a las organizaciones heredadas creadas en una época de dominio estadounidense.

De vuelta en la capital estadounidense, la fractura del orden mundial también se hizo patente en la incapacidad de los ministros de Finanzas del G20 para emitir un comunicado, continuando así la discordia a la que se enfrenta el grupo desde la invasión rusa de Ucrania.

Algunos responsables políticos del mundo desarrollado están atentos a los riesgos, incluso mientras tratan de cambiar las cadenas de suministro. El ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo: “Necesitamos una estrategia común para evitar esa fragmentación y mantener la puerta abierta a una cooperación más fuerte.”

