Buffett: es probable que haya más quiebras bancarias en EE.UU.

(Bloomberg) -- Warren Buffett dijo que es probable que más bancos estadounidenses quiebren, pero los depositantes deben estar seguros de que no perderán sus fondos.

“Las quiebras bancarias no han terminado”, dijo el presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway Inc. en una entrevista en CNBC el miércoles. Las “decisiones tontas” de los gerentes de los bancos no deberían “aterrorizar a toda la ciudadanía de Estados Unidos por algo que no debería asustarles”.

Buffett dijo que está dispuesto a apostar que ningún depositante perderá dinero el próximo año. Aun así, el inversionista multimillonario advirtió que las acciones de los bancos en dificultades no son inversiones de valor porque es probable que los accionistas pierdan aunque el Gobierno tome medidas para proteger a los depositantes.

“No van a salvar a los accionistas”, dijo Buffett después de que se le preguntara si las acciones golpeadas de los bancos regionales, incluidas las de First Republic Bank, serían una “ganga”.

Buffett dijo que la estructura de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés), que recoge las valoraciones de los bancos con los depósitos que asegura, significa que el Gobierno federal no perderá dinero mientras resuelve la situación de los bancos en quiebra.

“La gente tiene la impresión de que la FDIC es el Gobierno de EE.UU.”, dijo Buffett. “Pero el costo de la FDIC, incluido el costo de sus empleados y todo, corre a cargo de los bancos. Así que los bancos nunca le han costado un centavo al Gobierno federal”.

Las ventas de acciones bancarias de Berkshire no son críticas a la gestión de esos bancos, dijo Buffett, sino que hablan de su sentimiento de enfriamiento en el sector en general.

Buffett indicó que Bank of America Corp es un banco que todavía favorece.

“Me gusta mucho Brian Moynihan”, dijo Buffett sobre el director general del banco. “Simplemente no quiero adjudicarle una etiqueta de venta a sus acciones”.

