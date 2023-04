Países pobres enfrentarían la mayor carga de deuda en 25 años

(Bloomberg) -- Los pagos de la deuda externa promediarán más del 16% de los ingresos gubernamentales de los países más pobres del mundo este año, el nivel más alto desde 1998, dijo en un comunicado Debt Justice, el grupo británico antes conocido como Jubilee Debt Campaign, en un informe publicado el martes.

La cifra aumentará al 16,7% el próximo año, un incremento de más del 150% desde 2011, dijo el grupo. La última vez que la carga de la deuda fue tan alta, los líderes mundiales introdujeron un plan de alivio de la deuda que finalmente condujo a la cancelación de hasta el 80% de las deudas de las naciones pobres más endeudadas.

“Los pagos de la deuda están alcanzando niveles de crisis en muchos países”, dijo Heidi Chow, directora ejecutiva del grupo. “Necesitamos con urgencia esquemas rápidos y completos de alivio de la deuda para todos los acreedores externos, incluida una legislación en el Reino Unido y Nueva York para que los prestamistas privados participen en la cancelación de la deuda”.

Sri Lanka, Laos, Pakistán, Zambia y Dominica figuran entre los países más endeudados del mundo, con pagos de deuda externa que representarán más del 30% de los ingresos del Gobierno entre 2022 y 2024, según el grupo, que citó datos del Banco Mundial.

Alrededor de la mitad de la deuda se debe a prestamistas privados, otro 30% a instituciones multilaterales, 12% a prestamistas públicos y privados chinos y 12% a otros Gobiernos, dijo.

