Tether llegó al sistema financiero de EE.UU. vía Signature Bank

(Bloomberg) -- Tether Holdings Ltd. no tiene acceso directo al sistema bancario de Estados Unidos pero durante un tiempo encontró al menos una vía a través de Signature Bank.

Tether instruyó a los clientes cripto pagar sus criptomonedas estables transfiriendo dólares a su socio bancario Capital Union Bank Ltd. con sede en Bahamas a través de la plataforma de pagos Signet de Signature, según personas con conocimiento de la situación. Si bien no está claro cuándo comenzó la configuración, estaba en funcionamiento cuando los reguladores incautaron Signature Bank el mes pasado, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

Esto resalta la dificultad que han tenido las empresas cripto para acceder a un sistema bancario estadounidense reacio, incluso antes de que Signature y Silvergate Capital Corp. colapsaran en marzo. Una serie de crisis y la volatilidad en general han mantenido al margen a los bancos principales, lo que ha llevado a las criptoempresas a buscar alternativas en prestamistas más pequeños y dispuestos.

El proveedor offshore de criptomonedas estables nunca ha sido sancionado y, por lo tanto, hacer negocios con la empresa no sería ilegal, según Alma Angotti, quien ocupó cargos sénior de cumplimiento en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro y ahora es socia de la firma consultora Guidehouse. Aun así, los bancos caen bajo expectativas regulatorias para saber quién accede a sus productos y servicios, dijo.

Si Signature sabía y permitió el acuerdo, eso puede hablar de un alto apetito por el riesgo, dijo Angotti. “Es posible que lo supieran y decidieran que esto es menos riesgoso que abrir una cuenta para Tether directamente”.

Representantes de Signature, con sede en Nueva York, y Federal Deposit Insurance Corp., que tomó el control de Signature el 12 de marzo, declinaron comentar. Representantes de Capital Union Bank, uno de los socios bancarios de Tether, no respondieron a repetidas solicitudes de comentarios.

“Los bancos que Tether utilizaba siempre tuvieron acceso a varios canales bancarios y contrapartes”, dijo Tether en un comunicado enviado por correo electrónico, y agregó que la gestión de riesgos de la empresa “nos permitió identificar riesgos y debilidades particulares que otros habían pasado por alto, asegurando que nuestras entidades no se verían afectadas por la exposición directa o indirecta a Signature”.

Signet era una red de pago ampliamente utilizada operada por Signature Bank que permitía a los clientes cripto del banco transferencias entre sí para liquidar operaciones, incluso fuera del horario laboral normal, coincidiendo con la naturaleza de “24 horas” de las transacciones cripto.

Con la colaboración de Olga Kharif y Beth Williams.

