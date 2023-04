Senadores preguntan si Fed usó plenos poderes en supervisión SVB

(Bloomberg) -- Un grupo bipartidista de senadores envió una carta al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuestionando si el banco central ejerció toda su autoridad legal para supervisar a Silicon Valley Bank y otras instituciones financieras de tamaño mediano.

Los cinco legisladores, incluidos Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, y Mike Rondas, republicano de Dakota del Sur, son miembros del Comité Bancario del Senado.

En la carta, de la que Bloomberg obtuvo una copia, preguntan si la Fed usó sus poderes bajo la ley federal para aplicar un “estándar prudencial y de supervisión mejorado” para Silicon Valley Bank o cualquier banco con entre US$100.000 millones y US$250.000 millones en activos.

La ley permite que la Fed lo haga para “prevenir o mitigar los riesgos para la estabilidad financiera” de Estados Unidos y “promover la seguridad y solidez del banco”.

Los senadores solicitaron respuestas antes del 10 de abril en la carta, que fue enviada el lunes.

Tal análisis habría sometido a SVB a los estándares más estrictos que enfrentan los bancos más grandes, incluidos requisitos más altos de capital y liquidez y pruebas de estrés anuales. SVB reportó US$211.790 millones en activos antes de su quiebra anteriormente este mes, dentro de lo prescrito por el estatuto.

La pregunta apunta a un tema clave en la reforma de la legislación aprobada en 2018 que guió a los reguladores a adaptar su supervisión a los bancos por tamaño.

La ley aumentó el umbral de activos al que se aplican estándares prudenciales mejorados de US$50.000 millones a US$250.000 millones, pero permitió a los reguladores decidir de manera discrecional una vez que un banco cruzara la marca de los US$100.000 millones. En efecto, la ley otorgaba a los reguladores la autoridad para intensificar la supervisión de los bancos más pequeños pero riesgosos.

En la carta, los legisladores buscan saber si el banco central alguna vez usó su autoridad para aplicar estándares de supervisión más estrictos en SVB o en cualquier otro banco de tamaño mediano. La respuesta es una parte clave del rompecabezas sobre lo que salió mal con SVB. Si bien algunos demócratas dicen que la reciente agitación se debe a los cambios legislativos de 2018, otros consideran principalmente que es una falla aparente de los supervisores de los bancos.

