(Bloomberg) -- El rápido aumento de los costos de endeudamiento representan una amenaza mayor para las empresas en América Latina que en cualquier otro lugar de los mercados emergentes, lo que genera preocupación de que los defaults en la región estén a punto de aumentar, según S&P Global Ratings.

Las condiciones crediticias en América Latina ahora se están endureciendo más rápidamente que en el punto álgido de la crisis financiera de 2008, escribieron analistas encabezados por Gregoire Rycx en un informe. Se espera que eso ponga a las empresas bajo presión hasta finales del próximo año.

“Los países latinoamericanos están soportando el endurecimiento de las condiciones financieras más severo visto en la historia reciente”, escribieron los analistas.

Los defaults pueden aumentar rápidamente en Brasil, ya que las empresas allí dependen de la deuda de tasa flotante, cuyo servicio se vuelve más costoso a medida que aumentan las tasas de interés. Los encargados de formular la política monetaria han elevado la tasa Selic en 11,75 puntos porcentuales en los últimos dos años. Como resultado, la tasa de interés promedio que pagan las empresas aumentó desde un 6,9% en 2021 a un 7,9% el año pasado, lo que ya está afectando las ganancias y las métricas crediticias, dijo S&P.

Si bien hasta ahora solo hay “débiles signos” de tensión en la economía más grande de la región, S&P se une al coro de inversionistas y analistas que predicen una crisis crediticia incipiente en el país. El default del minorista Americanas ha causado conmoción en los mercados crediticios nacionales, al tiempo que los prestamistas se vuelven cada vez más selectivos y se congelan las nuevas emisiones.

Las empresas en Chile y Colombia, países que durante mucho tiempo tuvieron entornos de tasas de interés relativamente bajas y estables, enfrentan los riesgos inmediatos más agudos, según S&P. Los bancos centrales allí han subido las tasas a 11,25% y 12,75%, respectivamente, lo que dificulta que las empresas administren sus cargas de deuda.

“La verdadera preocupación es que podría surgir estrés crediticio si los emisores no pueden refinanciar su deuda”, escribieron los analistas. “En tales casos, los incumplimientos se vuelven inevitables a medida que las estructuras de capital se ajustan a los nuevos costos de financiamiento elevados”.

