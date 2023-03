ACTUALIZA 1-Verstappen gana el Gran Premio de Baréin con un doblete para Red Bull

(Actualiza con comentarios y firma de autor)

Por Alan Baldwin

MANAMA, 5 mar (Reuters) - El campeón del mundo de Fórmula Uno, Max Verstappen, ganó el Gran Premio de Baréin, que abrió la temporada el domingo, con un doblete con su compañero de equipo de Red Bull, Sergio Pérez, mientras que Ferrari se quedó sin podio.

El triunfo de Verstappen desde la pole position, con Pérez tomando la bandera a cuadros 11,9 segundos por detrás.

"Muy bien hecho, muy buen resultado. Tuvimos un buen ritmo de carrera", dijo Verstappen al equipo. "Muy contento con eso. Gracias, chicos.

"Es exactamente el comienzo de temporada que queríamos y necesitábamos. Un uno-dos perfecto".

Mientras lo celebraban y el cielo nocturno se llenaba de fuegos artificiales, Ferrari volvía a lamerse las heridas con Charles Leclerc marginado por una pérdida de potencia mientras rodaba en tercera posición y Carlos Sainz adelantado por Alonso.

Verstappen, por su parte, no tuvo problemas desde que salió en primera posición

Para el campeón fue su primera victoria en Baréin y también la primera vez que el bicampeón gana la carrera inaugural de una campaña.

Charles Leclerc, de Ferrari, rodaba en tercera posición cuando frenó y se detuvo a 17 vueltas del final, gritando "¡No, no, no! No hay potencia" por la radio del equipo.

En tanto, el veterano doble campeón del mundo Fernando Alonso adelantó al Ferrari de Carlos Sainz con un emocionante movimiento rueda a rueda a 12 vueltas del final para asegurar el último lugar del podio para Aston Martin.

"Es un auto maravilloso de manejar", dijo el español de 41 años, el piloto de mayor edad en la carrera, a su jubiloso equipo.

"Venir aquí y terminar en el podio en la primera carrera del año... es increíble lo que Aston Martin hizo durante el invierno para tener el segundo mejor coche en la primera carrera. Esto es simplemente irreal", dijo a la multitud tras la llegada.