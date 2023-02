Apple evita despidos y se diferencia de sus pares

(Bloomberg) -- Hay una razón por la que Apple Inc. está bajo menos presión en términos de despidos que sus pares del sector: contrató de manera más eficiente.

Durante el atracón de contrataciones impulsado por la pandemia, Apple agregó menos empleados que otras grandes empresas de tecnología. Además de eso, la compañía generó muchos más ingresos por nueva contratación que sus pares, según datos compilados por Bloomberg.

Ese enfoque más cauteloso da sus frutos ahora. Aunque Apple congeló la contratación en algunas áreas y está controlando el gasto, especialmente fuera de la investigación y el desarrollo, aún no ha recurrido a los despidos masivos como Amazon.com Inc., Google, Meta Platforms Inc. y otros gigantes de la tecnología.

“Esto indica una mejor calidad de gestión en Apple en comparación con otras empresas de tecnología que claramente interpretaron mal las señales durante la pandemia”, dijo Peter Garnry de Saxo Bank A/S.

La empresa anunció planes para apuntalar sus recursos humanos esta semana mediante la contratación de su primera directora de personal. Las funciones de recursos humanos estaban bajo el liderazgo de la directora de retail, Deirdre O’Brien, que desempeñaba un papel doble.

Muchas empresas de tecnología admiten que contrataron demasiado durante la pandemia, apostando a que los cambios en el estilo de vida, incluido el trabajo remoto, el gasto en comercio electrónico y los hábitos de videojuegos, traerían una ganancia inesperada mayor. Ahora lidian con las consecuencias. Zoom Technologies Inc., una de las mayores beneficiarias de los bloqueos por covid-19, anunció esta semana que recortaría el 15% de los puestos de trabajo.

Apple, por su parte, fue más cautelosa. Su plantilla aumentó solo un 20% de 2020 a 2022, en comparación con un aumento del 60% en Alphabet y casi del 50% en Amazon. Estas dos compañías anunciaron despidos de aproximadamente 30.000 funcionarios en conjunto.

Apple también generó muchos más ingresos por empleado adicional durante los años de la pandemia que en los tres años anteriores. Eso es un marcado contraste con la mayoría de sus pares.

Sin embargo, el número de empleados no explica completamente la ventaja de Apple sobre sus competidores. La empresa también genera algunas de las ventas más altas por metro cuadrado, una indicación de que su eficiencia va más allá de las políticas de contratación.

“Apple es frugal por naturaleza”, dijo Shannon Cross, analista de Credit Suisse Group AG. “Todo se reduce a la administración de los dólares de los accionistas y un enfoque estricto en las oportunidades de crecimiento en las que invertir”.

