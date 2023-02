Trafigura enfrenta pérdida de US$577M tras hallar fraude níquel

(Bloomberg) -- El operador de materias primas Trafigura Group se enfrenta a más de US$500 millones en pérdidas tras descubrir que cargamentos de metal que compró no venían con el níquel que se suponía debían contener.

En los últimos dos meses, Trafigura viene realizando un análisis con el que cree que descubrió un fraude sistemático en su contra. Ha iniciado acciones legales contra el empresario indio Prateek Gupta y varias empresas relacionadas con él, incluidas TMT Metals y subsidiarias de UD Trading Group, dijo Trafigura en un comunicado.

El níquel que falta es un duro golpe para la empresa que ha crecido rápidamente en la última década hasta convertirse en uno de los operadores más grandes del mundo. También es otra mancha para la industria del comercio de metales.

Trafigura registró una pérdida de US$577 millones como resultado del fraude, aunque el costo final podría ser menor si logra recuperar algunos fondos. El director de comercio de níquel y cobalto del grupo, Socrates Economou, abandona la empresa, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, Trafigura dijo que no cree que nadie en la compañía haya sido cómplice del fraude.

Una persona que contestó el teléfono en la oficina de Dubái de UD Trading no hizo comentarios de inmediato y dijo que Gupta no estaba disponible. No contestaron las llamadas realizadas a la oficina de Londres de TMT Metals el jueves por la tarde.

Trafigura realiza operaciones con las empresas de Gupta desde al menos 2015, pero comenzó a revisar la relación el año pasado, dijeron las personas. Compraba níquel en contenedores que ya estaban a bordo de los barcos y luego lo vendía cuando los barcos llegaban a su destino.

Todo comenzó a desmoronarse cuando investigadores de Trafigura llegaron al puerto de Róterdam justo antes de Navidad para verificar el contenido de un contenedor que debía contener níquel. Cuando lo abrieron, estaba lleno de materiales de mucho menor valor.

No era níquel

“Desde finales de diciembre de 2022, una cantidad reducida de contenedores comprados a estas empresas fueron inspeccionados cuando llegaban a su destino y se descubrió que no contenían níquel”, dijo Trafigura en el comunicado. “La mayoría de los envíos permanecen en tránsito en espera de una mayor inspección”.

El níquel es un metal popular entre los estafadores. Su alto valor significa que un solo contenedor lleno puede valer US$500.000, pero se comercializa en volúmenes relativamente grandes y sin la estricta seguridad que acompaña a los envíos de metales preciosos como el oro.

Para Trafigura, uno de los mayores operadores de energía y metales, la pérdida generará dudas sobre sus procesos de verificación de transacciones y contrapartes.

Ejercerá más presión sobre la unidad de metales de Trafigura, ya eclipsada por los operadores de energía de la compañía. La ganancia operativa antes de depreciación y amortización de la unidad de metales en el año hasta septiembre cayó un 24% con respecto al año anterior, lo que junto con un desempeño récord de los operadores de energía significó que los metales contribuyeron solo con el 16% de la ganancia operativa general de la empresa, la más baja en más que una década.

Sin embargo, la compañía dijo que aún espera que sus ganancias generales durante los seis meses hasta marzo sean más altas que las del año anterior, a pesar de la pérdida de níquel.

Trafigura dijo que “sigue comprometida con la expansión de su presencia en los mercados de metales para baterías de rápido crecimiento”.

