Equipo Biden sopesa eliminar por completo Huawei como proveedor

(Bloomberg) -- La Administración Biden está considerando cortar el acceso de Huawei Technologies Co. a todos sus proveedores estadounidenses, incluidos Intel Corp. y Qualcomm Inc., en un momento en que Estados Unidos intensifica las medidas enérgicas contra el sector tecnológico chino.

Las ventas de firmas estadounidenses a Huawei se han limitado durante cuatro años, desde que el expresidente Donald Trump incluyó a la compañía con sede en Shenzhen, China, a la llamada “Lista de Entidades” de EE.UU. debido a preocupaciones de seguridad nacional. Desde entonces, los proveedores estadounidenses han requerido la aprobación del Gobierno para vender al gigante de equipos de telecomunicaciones.

Ahora, algunos funcionarios de la Administración de Biden están abogando por prohibir todas las ventas a Huawei, que durante mucho tiempo se sospecha que tiene vínculos con el Gobierno de Pekín y el Ejército chino, mientras la administración debate si ajustar su política de licencias y cómo, según personas familiarizadas con el asunto.

Las personas pidieron no ser identificadas porque no se ha tomado una decisión.

Las tensiones con China han ido en aumento a lo largo de la presidencia de Joe Biden, a medida que los republicanos que controlan la Cámara lo presionan para que continúe presionando a Pekín, particularmente para limitar los avances tecnológicos del país. La semana pasada, el Gobierno de Biden convenció a los Países Bajos y Japón para que se unieran a EE.UU. para restringir las exportaciones de maquinaria de fabricación de semiconductores avanzados a China.

Huawei fue una vez uno de los mayores compradores de componentes electrónicos del mundo y una parte muy importante de la cadena de suministro debido a su posición en las industrias de equipos de redes y teléfonos móviles. La prohibición de Trump de ciertas ventas eliminó enormes cantidades de ingresos para un grupo de empresas, entre ellas Broadcom Inc.

