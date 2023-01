Chevron cae tras anuncio de enorme recompra de US$75.000M

(Bloomberg) -- Chevron Corp. publicó resultados decepcionantes en el cuarto trimestre, solo unos días después de sorprender a sus inversionistas con un gigantesco programa de recompra de acciones de US$75.000 millones, al tiempo que el gigante petrolero reveló un aumento sorpresa en los costos corporativos.

La ganancia, excluyendo artículos extraordinarios, fue de US$4,09 por acción, según un comunicado publicado el viernes, 18 centavos menos que la estimación del consenso de Bloomberg. Chevron también incurrió en una amortización de US$1.100 millones en su negocio en el extranjero.

La reducción de ganancias se debió principalmente a un aumento en los llamados costos corporativos que incluyen cosas como la compensación basada en acciones, dijo Biraj Borjataria, analista de RBC Capital Markets. Los costes corporativos del cuarto trimestre alcanzaron los US$903 millones, un 60 % por encima de la previsión media.

Los resultados trimestrales restaron brillo a las ganancias de todo el año de Chevron, que se duplicaron con creces a US$36,500 millones. Si bien las compañías petroleras más grandes del mundo están generando grandes cantidades de efectivo y dirigiendo cada vez más de esto a los inversionistas, quedan dudas sobre los vientos en contra en los mercados laborales y de materias primas.

El director financiero de Chevron, Pierre Breber, dijo que elementos como los costos de exploración y la compensación basada en acciones pueden ser objetivos móviles difíciles de anticipar para los analistas. El costo de la compensación basada en acciones se disparó debido a la rápida alza del precio de las acciones de Chevron el año pasado.

Un pronóstico de producción inferior a lo esperado contribuyó a la decepción de los inversionista, escribió Matt Murphy, analista de Tudor, Pickering, Holt & Co. en una nota a los clientes. Los analistas también destacaron los menores márgenes de refinación y químicos como factores.

Es probable que las enormes ganancias anuales provoquen irritación entre los críticos de la industria petrolera en la Casa Blanca y el Congreso que ya están indignados por el anuncio del segundo mayor explorador petrolero de EE. UU. hace solo unos días sobre planes para recomprar $ 75 mil millones de sus propias acciones. El monto destinado a las recompras sería suficiente para comprar Occidental Petroleum Corp. o casi cualquier otro competidor nacional.

El jueves, las acciones registraron su mayor alza en casi cuatro meses en respuesta al sorprendente anuncio de recompra tras el cierre de las operaciones bursátiles del día anterior. Aunque los inversionistas recibieron la noticia con alegría, el Gobierno de Biden criticó la iniciativa, alegando que el dinero se emplearía mejor en aumentar el suministro de energía para reducir los precios.

“Para una empresa que afirmaba no hace mucho que estaba ‘trabajando duro’ para aumentar la producción petrolera, repartir US$75.000 millones entre ejecutivos y accionistas ricos es una forma extraña de demostrarlo”, dijo la Casa Blanca en un comunicado pocas horas después del anuncio de la empresa.

Chevron devolvió el año pasado más de US$22.000 millones a sus inversionistas en forma de recompras y dividendos.

Las petroleras deberían “utilizar sus beneficios récord para aumentar la oferta y reducir los costos” para los consumidores, según el comunicado de la Casa Blanca.

Breber afirmó que eso es precisamente lo que persigue la empresa.

“Lo estamos haciendo todo. “Estamos invirtiendo en las energías tradicionales y las nuevas”.

Chevron es la primera de las cinco grandes petroleras en presentar resultados. Exxon Mobil Corp. tiene previsto hacerlo el 31 de enero, seguida de Shell Plc, BP Plc y TotalEnergies SE en las próximas semanas.

Nota Original:Chevron Falls on Profit Disappointment After Huge Buyback (3)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.