Argentina: incendios afectan 14 provincias por larga sequía

Un camión avanza a través del humo de los incendios de maleza en la autopista de Rosario-Santa Fe en Barrancas, en la provincia de Santa Fe, Argentina, el martes 17 de enero de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello)

BUENOS AIRES (AP) — En medio de una prolongada sequía, incendios de distinta intensidad afectan un parque nacional y áreas forestales en al menos 14 provincias argentinas.

Varios de los distritos donde se producen focos de fuego activos, controlados o contenidos, son Chubut, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Tierra del Fuego, señaló el martes un informe del Servicio Nacional del Manejo del Fuego y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Esa cartera envió dos aviones hidrantes, entre otros recursos, para combatir el fuego en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos que está situado la provincia de Buenos Aires. En esa área forestal fue controlado un foco, en tanto otros dos siguen activos.

También se desataron sendos incendios en la zona de las localidades bonaerenses de Zárate y Campana, a unos 100 kilómetros al noroeste de la capital argentina.

En Chubut, provincia cordillerana del sur de Argentina, permanece activo el incendio en el cerro Currumahuida, en la localidad de El Hoyo, que es combatido por más de 40 brigadistas con la ayuda de dos aviones hidrantes, un avión anfibio y un helicóptero. La justicia investiga si es intencional.

El Ministerio de Ambiente también envió ayuda a las provincias de Entre Ríos -en el este del país- y La Pampa- en el centro- para extinguir varios focos que permanecen activos.

En la zona de la localidad de Barrancas, en la provincia de Santa Fe, -vecina de Entre Ríos- los bomberos combatían el martes un foco que se propagó afectando a campos de cultivo.

El productor agrícola José Maulión, que tiene allí 3.000 hectáreas - parte de las cuales fueron devoradas por el fuego- dijo a The Associated Press que esa provincia y las de Buenos Aires y Entre Ríos sufren una sequía histórica. “Yo con mis 42 años no lo viví y productores de más años nunca lo pasaron en esta magnitud. El daño es tener un atraso inmenso en lo que es la siembra".

Según el informe del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Santa Fe es uno de los distritos donde más incendios forestales se producen de forma simultánea. Algunos de ellos están más activos y otros están controlados, como varios focos a los márgenes de una autopista.

El 5 de enero el gobierno prorrogó la declaración de emergencia ígnea en todo el país por otro año debido a “la creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales y de pastizales" que atribuyó a un fenómeno multicausal que abarca la quema de terrenos para deforestar e incentivar el pastoreo de animales.

Argentina es afectada por incendios recurrentes desde hace tres años que han devorado cientos de miles de hectáreas en un contexto de escasez de precipitaciones, temperaturas elevadas y un bajo porcentaje de humedad.

—-

En esta nota colaboró el video periodista de AP Victor Caivano

El sol visto a través de una columna de humo que brota de los incendios de maleza en la autopista de Rosario-Santa Fe en Barrancas, en la provincia de Santa Fe, Argentina, el martes 17 de enero de 2023. (AP Foto/Gustavo Garello)