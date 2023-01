Chevron amplía ventas de crudo venezolano a otras refinerías

(Bloomberg) -- Chevron Corp. vendió un cargamento de petróleo venezolano a otra refinería estadounidense en la primera transacción de este tipo desde que las sanciones contra la nación latinoamericana se suavizaran hace menos de dos meses.

Phillips 66 compró de Chevron medio millón de barriles de un tipo de petróleo fangoso conocido como Hamaca, según una persona con conocimiento de la situación que pidió no ser identificada. El crudo se procesará en la refinería de la compañía en Sweeny, Texas, a unos 105 kilómetros al sur de Houston, dijo la persona.

Chevron está expandiendo las ventas de crudo venezolano más allá de su propia red de refinación solo unas semanas después de que el alivio de las sanciones de EE.UU. permitiera que el gigante petrolero regresara a gerentes clave al país y reanudar la perforación. Las transacciones parecen avanzar el doble objetivo del presidente estadounidense, Joe Biden, de volver a comprometerse con el régimen del presidente Nicolás Maduro y de aumentar los suministros de crudo disponibles para los fabricantes de combustible estadounidenses.

El cargamento de Hamaca se cargará en el petrolero Carina Voyager en Venezuela este mes, según otra persona que solicitó el anonimato, dado que se trata de información no pública. Phillips 66 fue uno de los mayores compradores de petróleo venezolano antes de la imposición de sanciones hace unos cuatro años.

Chevron siguió el trato de Phillips 66 con un acuerdo para vender petróleo boscán venezolano a otra refinería de la costa del golfo de EE.UU., según la primera persona. El gigante petrolero declinó hacer comentarios para esta historia y Phillips 66 no respondió un correo electrónico en busca de comentarios.

Chevron, que encontró petróleo por primera vez en Venezuela hace más de un siglo, exportará al menos 1,5 millones de barriles este mes. Aproximadamente la mitad de esos barriles irán a la refinería Pascagoula de Chevron en Misisipi.

La producción de crudo de Venezuela, otrora el más grande proveedor de crudo para las refinerías de la Costa del Golfo, disminuyó en medio de los esfuerzos de EE.UU. por expulsar a Maduro. La producción diaria se desplomó a 656.000 barriles en noviembre desde 1,8 millones de barriles en 2018.

