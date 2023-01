EE.UU. detiene vuelos a nivel nacional tras falla sistema de FAA

American Airlines airplanes parked at John F. Kennedy International Airport (JFK) ahead of the Thanksgiving holiday in New York, US, on Wednesday, Nov. 23, 2022. Planes and airports are expected to be bustling this Thanksgiving, traditionally one of the most traveled holidays of the year. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

(Bloomberg) -- Las autoridades de aviación de Estados Unidos detuvieron los vuelos en todo el país la madrugada del miércoles debido a una falla en un sistema clave de notificación de pilotos operado por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El regulador ordenó a todas las aerolíneas retrasar las salidas hasta las 9 a.m., hora del este, “para permitir que la agencia valide la integridad de la información de vuelo y seguridad”, según un tuit de la FAA. La interrupción se debió a problemas con el sistema Notice to Air Missions, o Notam, que transmite información de asesoramiento urgente esencial para las operaciones de vuelo.

Decenas de pasajeros que debían volar en todo el país comenzaron a informar retrasos en las redes sociales el miércoles temprano, y United Airlines Holdings Inc. dijo que temporalmente dejará en tierra los vuelos a todos los destinos. A las 7:22 a.m., hora de Nueva York, el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware mostraba 1.230 retrasos en vuelos estadounidenses, una cifra que probablemente aumente.

El sistema Notam proporciona a las aerolíneas información de seguridad en tiempo real para la planificación de vuelos. La asociación de aerolíneas de EE.UU., Airlines for America, dijo que ha sido notificada sobre las interrupciones y que está “trabajando con la FAA y esperando más información sobre cuándo se resolverán estos problemas”. Las acciones de United y American Airlines Group Inc. bajaron ligeramente en las operaciones previas a la comercialización.

Se activó una línea directa, informó la FAA en su sitio web. No se han procesado nuevos Notams ni enmiendas después de que el sistema fallara el martes por la noche, dijo la FAA y agregó que los técnicos están trabajando para restaurar las operaciones.

La entidad dijo más tarde que algunos sistemas estaban comenzando a volver a estar en línea antes de ordenar la suspensión de las salidas.

