El CEO de la plataforma criptomonedas FTX regresaría a EEUU

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, arriba derecha, sale de una van del servicio penitenciario para entrar al tribunal en Nassau, Bahamas, lunes 19 de diciembre de 2022. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Sam Bankman-Fried podría estar dispuesto a venir a Estados Unidos para enfrentar cargos penales relacionados con la quiebra de la bolsa de criptomonedas FTX después de una caótica comparecencia ante un tribunal de Bahamas.

Un abogado de Bankman-Fried declaró el lunes que el fundador de FTX ha aceptado su extradición a Estados Unidos. Horas antes se suspendió una audiencia, cuando sus abogados dijeron que era prematuro que compareciera ante el tribunal.

Jerone Roberts, abogado defensor local de Bankman-Fried, declaró a The New York Times que un equipo legal preparará los documentos necesarios para la extradición. “El señor Bankman-Fried desea enmendar a los clientes, y eso es lo que ha impulsado su decisión”, dijo Roberts a periodistas, según el The New York Times.

Se desconoce de inmediato cuándo podría producirse la extradición.

Hace una semana, los abogados de Bankman-Fried dijeron inicialmente que planeaban luchar contra la extradición. La audiencia de extradición estaba prevista para el 8 de febrero. El cambio de parecer podría acelerar el proceso de su regreso a Estados Unidos.

Las autoridades bahameñas detuvieron a Bankman-Fried el lunes pasado a petición del gobierno estadounidense. Los fiscales estadounidenses alegan que desempeñó un papel fundamental en el rápido colapso de FTX y ocultó sus problemas al público y a los inversores. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus iniciales en inglés) dijo que Bankman-Fried utilizó ilegalmente el dinero de los inversionistas para comprar bienes inmuebles a nombre propio y de su familia. El acusado, de 30 años, podría pasar el resto de su vida en prisión.

Bankman-Fried llegó al tribunal en una camioneta negra con la inscripción Correccional, escoltado por un vehículo policial y otro del SWAT. La policía lo condujo rápidamente a una entrada en la parte trasera del tribunal.

Un puñado de personas que dijeron ser entusiastas de las criptomonedas o clientes de FTX acudieron al tribunal para presenciar los procedimientos.

“Queremos que sienta el peso de lo que ha hecho”, dijo Ben Armstrong, fundador del sitio web BitBoy Crypto. Armstrong dijo que había acudido al juzgado con una docena de personas, algunas de las cuales habían perdido su dinero con FTX.

En caso de ser trasladado a Nueva York, es probable que Bankman-Fried sea recluido, al menos temporalmente, en un centro de detención federal de Brooklyn. Otros presos famosos del Centro de Detención Metropolitano en los últimos años han sido el cantante y agresor sexual R. Kelly; el ejecutivo de una empresa farmacéutica, Martin Shkrelli; y la socialité Ghislaine Maxwell, condenada por ayudar al millonario Jeffrey Epstein a que abusara sexualmente de menores.

Una vez de regreso en Estados Unidos, el abogado de Bankman-Fried podrá solicitar su libertad bajo fianza. La semana pasada, otro juez de Bahamas denegó la solicitud de libertad bajo fianza de Bankman-Fried por riesgo de fuga.