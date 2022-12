Microsoft comprará 4% de London Stock Exchange Group

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. acordó comprar una participación del 4% en London Stock Exchange Group Plc en un acuerdo de computación en la nube de US$2.800 millones que acerca más a las grandes empresas tecnológicas a los mercados financieros.

Como parte del acuerdo, LSEG dijo que gastará al menos esa cantidad en servicios en la nube con Microsoft durante los próximos 10 años. La asociación acelerará la migración de sus mercados a la nube y le permitirá desarrollar nuevos productos y servicios, dijo el lunes.

La transacción se suma a una tendencia reciente de intercambios y firmas tecnológicas que se unen después de asociaciones similares entre Nasdaq Inc. y Amazon.com Inc., así como entre Google de Alphabet Inc. y CME Group. Señala una mayor demanda por parte de los inversionistas por información que les dé una ventaja en los mercados electrónicos.

El gasto mundial en datos y noticias del mercado financiero aumentó un 7,4% a un récord de US$35.600 millones en 2021, según un informe de abril de Burton-Taylor International Consulting.

“Generaremos un crecimiento significativo de los ingresos en los próximos años al acceder a nuevos productos y mejorar las capacidades de nuestros productos existentes”, dijo el director ejecutivo de LSEG, David Schimmer, en una entrevista telefónica.

Al precio de cierre del viernes, una participación del 4% en LSEG estaba valorada en alrededor de £1.600 millones (US$2.000 millones).

Microsoft comprará su participación a un consorcio formado por Blackstone, Thomson Reuters Corp. y filiales de Canada Pension Plan Investment Board y de GIC de Singapur, según el comunicado. Thomson Reuters dijo en un comunicado que planea utilizar los ingresos de la transacción “para buscar oportunidades orgánicas e inorgánicas en segmentos clave de crecimiento y brindar retornos a los accionistas”.

Las acciones de LSEG subían un 3,2% a las 11:37 a.m., hora de Londres.

El acuerdo subraya el creciente enfoque de LSEG en datos y análisis. La compañía completó la compra de Refinitiv por US$27.000 millones el año pasado, lo que dio inicio a una nueva era en la que la mayoría de sus ingresos provienen de los datos. La empresa matriz de Bloomberg News compite con Refinitiv para proporcionar noticias, datos e información financiera.

Se espera que el acuerdo de Microsoft cueste a LSEG entre £250 millones y £300 millones entre 2023 y 2025, incluidos alrededor de £100 millones en gastos de capital.

El gasto adicional más allá del mínimo de US$2.800 millones depende del “éxito de la asociación estratégica” y la demanda de la plataforma de datos y los servicios profesionales de LSEG, según la firma del Reino Unido. Microsoft estimó en un comunicado separado que la “asociación y la oportunidad de mercado más amplia podrían generar US$5.000 millones adicionales en ingresos para la compañía durante los próximos 10 años”.

Scott Guthrie, vicepresidente ejecutivo de computación en la nube e inteligencia artificial de Microsoft, será nombrado director de LSEG.

Nota Original:Microsoft to Buy 4% of London Stock Exchange Group on Cloud Deal

--Con la colaboración de Chris Reiter.

