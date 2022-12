Sofiane Boufal: "Hemos ganado a las más grandes naciones, no es casualidad"

Doha, 10 dic. El marroquí Sofiane Boufal aseguró que vive "un sueño que no debe acabar" tras clasificarse para semifinales del Mundial de Qatar, al tiempo que señaló que hay que dejar de decir que "es por casualidad".

"Hemos afrontado a las mejores naciones del mundo y les hemos ganado. No es por casualidad", señaló el jugador del Angers tras derrotar a Portugal (1-0) y convertirse en la primera selección africana entre las cuatro mejores de un Mundial.

Boufal señaló que Marruecos "llevó bien a cabo su plan" que consistía "en clasificarse, simplemente".

"Espero que este sueño no se acabe ahora", dijo el jugador. "Todo esto es una locura, estamos viviendo un sueño y no queremos despertar. No tengo palabras para describir lo que nos pasa, es increíble", dijo.

"Merecemos lo que nos está pasando. Pero esto no ha acabado. Solo de pensarlo tengo escalofríos", aseguró.

El jugador, nacido en París, deseó suerte a la selección francesa en su cuarto de final contra Inglaterra: "Les doy cita para la final".