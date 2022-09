Putin otorga la nacionalidad rusa a Edward Snowden

En un decreto publicado el lunes, el presidente Vladimir Putin acordó conceder la nacionalidad rusa a Edward Snowden, exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense y refugiado en Rusia desde 2013 después de abandonar su país.

CentralPutin otorga la nacionalidad rusa a Edward SnowdenMoscú, 26 Set 2022 (AFP) - En un decreto publicado este lunes, el presidente Vladimir Putin acordó la nacionalidad rusa a Edward Snowden, exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) norteamericana, refugiado en Rusia desde 2013 después de abandonar Estados Unidos.El nombre de Snowden aparece junto con el de decenas más en este decreto, publicado en la web del gobierno ruso.Edward Snowden, de 39 años, es reclamado por Estados Unidos por haber filtrado a la prensa decenas de miles de documentos que prueban la amplitud de la vigilancia electrónica practicada por Washington.Sus filtraciones provocaron fuertes tensiones entre Estados Unidos y sus aliados y la decisión de las autoridades rusas de otorgarle un permiso de residencia causó gran enfado en Washington.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, precisó a la agencia RIA Novosti que fue el propio Snowden quien había solicitado la nacionalidad rusa en 2020 para facilitar los viajes de regreso de su esposa estadounidense, Lindsay Mills."Después de años de separación de nuestros padres, mi esposa y yo no deseamos estar separados de nuestros hijos", tuiteó Snowden."Después de dos años de espera y casi 10 años de exilio, un poco de estabilidad hará una diferencia para mi familia", agregó. - Doble nacionalidad - Por su parte, el portavoz del departamento de Estado, Ned Price, indicó el lunes que Snowden, aún acusado en Estados Unidos, mantiene la ciudadanía estadounidense."No estoy al tanto de algún cambio de nacionalidad", señaló."Lo único que ha cambiado es que como resultado de su nacionalidad rusa, aparentemente ahora puede ser llamado a combatir en la guerra irresponsable" en Ucrania, agregó.Putin anunció la semana pasada la movilización de 300.000 reservistas para apoyar al ejército ruso en Ucrania. Pero el abogado ruso del exconsultor de inteligencia, Anatoli Kucherena, precisó que Snowden no se verá afectado por la orden de movilización para la ofensiva en Ucrania, decretada por Putin la semana pasada para determinadas categorías de la población. "Él no ha servido en el ejército ruso y, por lo tanto, según nuestra legislación actual, no entra en esta categoría de ciudadanos que están siendo llamados", declaró a la agencia RIA Novosti.Según Peskov, la esposa de Snowden también solicitó la nacionalidad rusa.Snowden, privado de su pasaporte estadounidense a petición de las autoridades de Washington, llegó a Moscú en 2013 desde Hong Kong, con la idea de encontrar refugio en América Latina. Al final quedó bloqueado en Rusia, donde le dieron asilo.Se casó con Mills en 2017 y la pareja tiene dos hijos.En 2020, tras el nacimiento de su primer hijo, Snowden explicó que solicitó la nacionalidad rusa para poder reunir más fácilmente a su familia, en especial ante las restricciones por el covid-19 en ese momento."Lindsay y yo seguiremos siendo estadounidenses y criaremos a nuestro hijo con los valores del (país) que amamos, incluyendo la libertad de decir lo que piensa. Espero el día en que pueda volver a Estados Unidos para que toda la familia se reúna", declaró en ese momento.La pareja tuvo su segundo hijo este año.bur/avl-jvb/mas/atm -------------------------------------------------------------