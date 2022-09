Tras el adiós de Federer, Djokovic acerca a Europa al título en la Laver Cup

Después de la emoción de ver a Roger Federer jugar su último partido como profesional el viernes, en un dobles que perdió con Rafa Nadal, este sábado fue el turno de Novak Djokovic, que cumplió a la perfección ganando dos duelos seguidos para dejar a Europa cerca del título en la Laver Cup.

Mero espectador de la emotiva despedida de la leyenda suiza, el tercer vértice del triángulo que ha dominado el tenis en los tres últimos lustros saltó con ganas al 02 Arena de Londres.

Ausente en el último US Open, Djokovic hizo suya la sesión de noche. Primero barrió a uno de los semifinalistas de ese torneo, Frances Tiafoe, por 6-1 y 6-3, y a continuación se asoció con Matteo Berrettini para derrotar al estadounidense Jack Sock y al australiano Alex de Miñaur, 7-5 y 6-2.

Con estos resultados, Europa se sitúa con una ventaja 8-4 frente al equipo del resto del mundo.

Los cuatro puntos obtenidos por el serbio -el sábado las victorias valen dos, por uno el viernes y tres el domingo- dejan a Europa en una buena posición antes de la última jornada, cuando se disputarán cuatro partidos; tres individuales y un dobles. Todavía no se conocen los enfrentamientos.

A Djokovic, que no competía desde hace dos meses al no participar en la gira estadounidense por no estar vacunado contra el covid-19, no se le notó la inactividad.

Sólido desde el fondo, en una pista cubierta pero muy lenta, arrasó a Tiafoe y a continuación formó una buena dupla con Berrettini para no dejar opción al dúo formado por De Miñaur y el experto en dobles Sock.

- Berrettini: 'No pude dormir' -

Con Federer retirado, pero ejerciendo de técnico en el banquillo, y Nadal fuera del torneo por motivos personales, Djokovic cumple como líder de un equipo europeo que busca mantener la imbatitilidad en un torneo en el que ha ganado sus cuatro primeras ediciones.

En la sesión de tarde Berrettini batió al canadiense Felix Auger-Aliassime y situó 4-2 a Europa.

El italiano se refirió a las emociones vividas en la madrugada del viernes: "No pude dormir, fue muy emocionante. Le dije a Roger que si elegí ser jugador de tenis fue por él. Cuando jugaba el torneo de Roma y yo era un niño, intentaba colarme en las gradas para verlo".

Ante Auger-Aliassime se mostró inspirado en el primer set, bajó en el segundo y en el super tie-break que definió el partido volvió a elevar su nivel para situarse primero 7-2 y a continuación 8-4.

El canadiense se acercó, situándose 8-7, pero perdió los dos puntos siguientes y el partido.

A continuación, el estadounidense Taylor Fritz venció al británico Cameron Norrie por 6-1, 4-6 y 10-8, permitiendo al equipo del resto del mundo igualar 4-4 contra Europa.

El aterrizaje de Djokovic en la pista gris del recinto británico rompió el empate y dejó a Europa a un paso de un nuevo triunfo.

hap/pm/mcd