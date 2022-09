YouTube enfrenta a TikTok incluyendo publicidad en ‘Shorts’

(Bloomberg) -- YouTube está luchando contra TikTok utilizando la ventaja clave del gigante de los videos: el dinero.

El martes, YouTube anunció planes para compartir las ventas de publicidad con los creadores de Shorts, su función de video de tamaño reducido. A diferencia del sitio principal de YouTube, el nuevo programa compensará a los creadores utilizando un grupo de fondos similar a la forma en que TikTok paga a sus estrellas populares.

Pero YouTube considera que su esfuerzo es más ambicioso que lo que ha hecho TikTok. Neal Mohan, director de productos de la compañía, describió el plan como el primero en financiar videos en línea de formato corto “a escala”.

Los creadores pueden unirse “ya sea que quieran ser la próxima gran novedad o simplemente necesiten ayuda para pagar las cuentas”, dijo Mohan en el espacio de producción de la compañía en Los Ángeles. “Queremos que YouTube sea el lugar que les brinde el mayor apoyo en el panorama digital”.

YouTube, parte de Google, de Alphabet Inc., enfrenta la competencia de TikTok tanto por espectadores jóvenes como por estrellas en línea que hicieron de la plataforma de video un éxito comercial.

Al igual que Instagram, YouTube ha respondido a TikTok con mimetismo. En 2020, YouTube presentó Shorts, un formato para videos verticales que ha promocionado cada vez más en la aplicación de la empresa. Este año, YouTube reveló que Shorts tenía más de 1.500 millones de espectadores mensuales y dijo a los inversionistas que llevaría anuncios al formato.

YouTube comenzó a compartir las ventas de anuncios con los productores en 2007 y ahora cuenta con más de 2 millones de creadores en su programa. El año pasado, YouTube reportó más de US$28.000 millones en ventas de anuncios, antes de los pagos a los creadores. Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado este año, lo que los analistas atribuyen a la restricción de Apple Inc. sobre la orientación de anuncios y el aumento de TikTok.

