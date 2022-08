¡No alimente a los patos con pan! Mejor darles fruta y copos de avena

ARCHIVO - Los niños aman alimentar a patos y cisnes. Pero mejor que no sea con pan. Foto: Silas Stein/dpa

Darles de comer a los patos suele ser una actividad muy popular que comparten padres y niños. Y, por lo general, el alimento elegido para hacerlo es pan viejo. Sin embargo, el pan perjudica a estos animales y a la calidad del agua más de lo que les ayuda. Hay alternativas, pero estas deben implementarse con moderación. Sucede que aunque frecuentemente los carteles junto a los lagos indiquen que no hay que alimentar a los animales, los visitantes no suelen respetar las instrucciones y piensan que de esta manera les hacen un bien a estas aves. El pan por lo general contiene sal, que puede resultar dañino para los patos. Grandes cantidades de pan seco pueden hincharse considerablemente en el estómago o la garganta del animal debido al agua ingerida y provocar problemas, incluyendo la asfixia, advierte la bióloga Eva Lindenschmidt, experta en fauna de Tierart, un centro de protección de animales y especies de la organización alemana Vier Pfoten. Residuos de comida podrida roban oxígeno del lago a los peces A veces llegan hasta el agua panes enteros o rebanadas de pan, que suelen ser demasiado grandes para que los patos puedan triturarlos. Así, los restos se hunden y se pudren en el fondo del agua. Las consecuencias son graves: el oxígeno necesario para el proceso de descomposición de esos restos es oxígeno que les falta a los peces y las plantas acuáticas del lugar. Según explica la experta en fauna, si el agua está muy contaminada con este tipo de restos, el contenido de oxígeno puede bajar de tal manera que los peces mueren y las plantas perecen. Mejor copos de avena, y solo en la orilla Lindenschmidt recomienda a quienes a pesar de todo quieran alimentar a los patos que desistan por completo de hacerlo con pan viejo. Como alternativa, es mejor alimentarlos con comida especial para aves acuáticas que se consigue en las tiendas que ofrecen productos para animales. A los patos también les gusta comer copos de avena o fruta cortada en trozos pequeños. Sin embargo, el alimento no debe ser arrojado al agua, sino que se les debe dar a los patos en la orilla, aunque no directamente de la mano. Esto se debe a que es importante preservar el recelo natural de los animales. De lo contrario, pueden ser fácilmente víctimas de perros, gatos o del tráfico callejero. Y menos es más: también debe proporcionarse solo la cantidad de comida que los patos pueden comer en el momento. Si queda alimento sobrante, este debe ser juntado y eliminado. dpa