El presidente de Perú cambia a seis ministros, tras ratificar a su premier

Lima, 5 ago. El presidente de Perú, Pedro Castillo, cambió este viernes a los titulares de seis ministerios, entre los que se encuentran los de Economía y Relaciones Exteriores, tras rechazar la renuncia del premier, Aníbal Torres, quien, finalmente, seguirá en su cargo.

El profesor universitario y exministro en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) Kurt Burneo es el nuevo titular de Economía, en reemplazo de Óscar Graham, mientras que el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez es el nuevo canciller, en sustitución de César Landa.

Por otra parte, el hasta ahora ministro de Cultura, Alejandro Salas, ocupará la cartera de Trabajo y Promoción de Empleo, mientras que Geiner Alvarado pasa de Vivienda a Transporte y Comunicaciones, en sustitución de Juan Barranzuela.

La exministra de Trabajo Betssy Chávez, que dejó su cargo tras ser censurada por el Congreso, ocupará la cartera de Cultura y César Paniagua será titular de Vivienda.

Los seis ministros juraron el cargo tras unas horas de confusión en la que el país esperaba la conformación de un nuevo gabinete, luego de que Torres pusiera su cargo a disposición de Castillo, pero, finalmente, el mandatario rechazó su renuncia.

En caso de cambiar al primer ministro, Castillo debía juramentar un nuevo gabinete.

Burneo, nuevo ministro de Economía, asumió la cartera de Producción durante el mandato de Humala y hace unas semanas confesó en un medio local, que Castillo ya le había ofrecido su cargo con anterioridad.

"Hubo dos intentos para que yo me incorporara como ministro de Estado. Desafortunadamente, las cosas no habían cambiado mucho respecto a la manera de cómo se estaba gestionando el Estado, decidí dar un paso al costado y no aceptar la invitación", dijo en Canal N.

