"Rogue Legacy 2", adictiva secuela con motivación a largo plazo

Niveles casi interminables, un combate que le sucede al otro: no en vano el género "roguelite" es tan popular. Tras un predecesor ya exitoso, y tras años en la modalidad de acceso anticipado, "Rogue Legacy 2" quiere sumarse ahora a la multitud de juegos ya disponibles en el mercado. Encarnando a una de las 15 clases de personajes, los jugadores asaltan castillos generados al azar donde les esperan hordas de ingeniosos enemigos. Con cada reinicio tras la casi inevitable muerte del héroe, al jugador se le asigna aleatoriamente una clase diferente, cada una de ellas con características y tácticas muy particulares. De esta manera, Rogue Legacy consigue que cada intento se sienta como nuevo. Las clases no solo incluyen los clásicos caballeros y bárbaros, sino también personajes más inusuales, como cocineros y cantantes. En lugar de espadas o palos, estos van a la batalla con cucharas de cocina y laúdes. Aquí es donde entran en juego las diferentes habilidades de las distintas clases. Como los adversarios no siempre son fáciles, el fracaso forma parte de la rutina diaria. Así y todo, el tener que volver a empezar de nuevo no es del todo malo, ya que el oro que se recoge puede utilizarse para mejorar las habilidades después de cada muerte. De esta manera, con cada fracaso, aumentan las posibilidades de triunfar en el siguiente intento, incluso contra los cabecillas más difíciles. Quienes se sientan abrumados por la complejidad del juego y los obstáculos para avanzar, pueden ajustar el nivel de dificultad del juego hasta el último detalle, lo que hace que "Rogue Legacy 2" sea perfectamente adecuado incluso para los principiantes. Y viceversa: aquellos jugadores con más experiencia y tenacidad pueden incluso convertir las muchas horas de diversión del juego en un reto especial con una dificultad aún mayor. "Rogue Legacy 2" está disponible para PC y Xbox. dpa