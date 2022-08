Cómo transferir datos de iOS a Android y viceversa

Zum Themendienst-Bericht von Tom Nebe vom 5. Februar 2021: Im iPhone 12 stecken laut Apple mehr Magnete als in früheren Modellen.

Pasar de iOS a Android no es fácil, ya que muchas aplicaciones no son las mismas entre un sistema operativo y otro. Para migrar datos de un iPhone a un dispositivo Android, Google ha puesto a disposición la herramienta "Cambiar a Android" (Switch to Android) en la App Store de Apple. La aplicación permite transferir fotos, vídeos, mensajes, contactos y citas a un nuevo dispositivo Android. Google informa que si la conexión se realiza a través de un cable Lightning a USB-C, también se podrán transferir aplicaciones gratuitas de la App Store al nuevo teléfono Android. La aplicación ofrece consejos para el cambio y la configuración, entre otros, la desactivación de iMessage para que los mensajes de texto al propio número de teléfono móvil no se pierdan después del cambio. Las funciones de transferencia pueden utilizarse para cualquier móvil equipado con Android 12. Hasta ahora, "Cambiar a Android" solo podía utilizarse para transferir datos del iPhone a los dispositivos Pixel de Google. Como alternativa, la conexión también puede realizarse a través de WLAN. Las instrucciones guían paso a paso en la transferencia de datos. Por supuesto, Apple también tiene una herramienta que los usuarios de Android que quieran cambiar a iOS pueden descargar desde la Google Play Store para migrar sus datos a un nuevo iPhone. "Pasar a iOS" es el nombre de la aplicación, que establece una conexión WLAN entre los dispositivos como vía de transferencia de los datos. Hasta ahora, era posible transferir principalmente fotos y vídeos, contactos, citas, mensajes y algunos ajustes. Recientemente se ha añadido la posibilidad de migrar todo el historial de chats de WhatsApp, siempre que se mantenga el mismo número de teléfono al cambiar de dispositivo. La aplicación de transferencia también descarga automáticamente las aplicaciones gratuitas instaladas en el dispositivo Android desde la Apps Store de Apple y las instala si están disponibles. Según el fabricante, también se pueden transferir los datos de las aplicaciones. Todos los dispositivos que tienen al menos Android 5 (Lollipop) instalado son compatibles con "Pasar a iOS". dpa