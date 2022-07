Realidad virtual y vlogs: novedades de HTC, Sony, Nikon y Fossil

HANDOUT - El monitor 4K Inzone M9 de Sony tiene calibración de color. Foto: Sony/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

HTC vuelve a la carga con un smartphone de realidad virtual Tras media década de abstinencia en el área de teléfonos inteligentes, el pionero taiwanés de Android, HTC, vuelve con un nuevo móvil. El Desire 22 Pro de gama media está destinado a formar equipo con las gafas de realidad virtual Vive Flow de HTC. Al ser compatible con HDCP 2.2 y la carga inalámbrica inversa, el dispositivo puede enviar a las gafas contenidos de streaming, así como cargarlas, de forma inalámbrica. La pantalla de 6,6 pulgadas del Desire, con protección contra el agua y el polvo (IP67), soporta tasas de frecuencia de hasta 120 hertzios, y la batería tiene 4.520 mAh. Con Android 12, 8 gigabytes (GB) de RAM y 128 GB de almacenamiento, el dispositivo 5G de algo menos de 206 gramos estará disponible en el Reino Unido a partir del 1 de agosto. HTC no informó sobre la disponibilidad en el resto de Europa. Monitores y auriculares Sony para jugadores En el futuro, Sony también venderá monitores y auriculares para PC bajo el nuevo nombre de Inzone Si bien la marca se dirige con ellos a los jugadores de PC, los monitores y auriculares también serán compatibles con las consolas PlayStation de la compañía japonesa. El nuevo monitor 4K de 27 pulgadas con calibración de color Inzone M9 satisface las exigencias profesionales con 144 hertzios y frecuencia de refresco variable (VRR), por ejemplo a través de HDMI 2.1. Sony ha equipado los tres nuevos auriculares Inzone con un brazo de micrófono plegable que incluye un interruptor de silencio y sonido envolvente. Sin embargo, este último solo funciona a través del programa para PC Inzone Hube. El modelo básico H3 se conecta al dispositivo a través de un cable. El H7 y el H9 también tienen Bluetooth o pueden conectarse a los ordenadores mediante una memoria USB inalámbrica. La cancelación activa del ruido es la característica distintiva del H9. Cámara Nikon para vloggers La nueva cámara Z 30 del sistema Z de Nikon está dirigida específicamente a los videoblogueros, también conocidos como "vloggers". El sensor APS-C (21 megapíxeles), llamado sensor DX por Nikon, puede filmar en Full HD (hasta 25p) hasta 125 minutos seguidos, siempre y cuando la batería no se agote y la temperatura de la cámara no supere los 25 grados. La Z 30 también puede filmar durante periodos más cortos, hasta 35 minutos, en 4K (30p). La cámara equipa una pantalla giratoria e inclinable, que también permite controlar la imagen mientras se filma, así como Bluetooth, WLAN, HDMI y conexión USB-C. Un botón en la parte superior de la cámara facilita el inicio de las grabaciones de vídeo. El fabricante garantiza que el micrófono estéreo integrado proporciona un buen sonido, pero ha montado también una conexión para un micrófono externo. Por supuesto, la Z 30 también puede hacer fotos, hasta once fotogramas por segundo en serie, y cuenta también con un modo de autorretrato. El inicio de las ventas está anunciado para mediados de julio. Como equipamiento opcional, Nikon ofrece, por ejemplo, un kit de vlogging con objetivo (Z DX 16-50 mm VR) y un pequeño trípode con control remoto Bluetooth integrado. Smartwatch Fossil con Alexa y sensor de oxígeno en sangre El fabricante estadounidense de relojes Fossil ha actualizado la versión híbrida de su smartwatch Gen 6. El reloj, que combina un mecanismo analógico con una pantalla de tinta electrónica, ha recibido ahora también un sensor para medir la saturación de oxígeno en la sangre, así como un micrófono. En caso de necesidad, este último se puede utilizar para activar el asistente de voz Alexa, ahora integrado en el reloj. El reloj está disponible en dos tamaños: 45 mm (Machine) o 40,5 mm (Stella) de diámetro. La marca ofrece el dispositivo en cuatro colores y con diferentes correas. Los relojes pueden acoplarse con el teléfono móvil a través de la aplicación Fossil Smartwatch. dpa