Christian Schmidt dimite como Alto Representante Internacional para Bosnia-Herzegovina

Skopie, 10 may (EFE).- El Alto Representante Internacional para Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, anunció este domingo su dimisión tras cinco años en el cargo y con un repunte de las tensiones secesionistas en el país, informó Euronews BiH.

"Fue una decisión personal, de la que informó a los Estados miembros del Consejo de Implementación de la Paz (PIC)", el órgano formado por 55 países que respaldan la aplicación del Acuerdo de Dayton, que puso fin a la guerra en el país balcánico en 1995, señaló Euronews BiH sobre la decisión del político alemán.

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La dimisión se produce pocos días antes de la sesión prevista para el martes del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que Schmidt debía presentar su informe sobre la situación en Bosnia-Herzegovina.

El diario bosnio Oslobođenje informó previamente de que Schmidt solicitó al PIC iniciar el proceso de designación de su sucesor y continuará ejerciendo sus funciones hasta que se le nombre.

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Schmidt, exministro de Agricultura alemán, ya se encuentra en Nueva York, donde mantuvo reuniones con el secretario general de la ONU, António Guterres.

La Oficina del Alto Representante fue creada tras el fin de la guerra de Bosnia (1992-1995) con el objetivo de supervisar el orden de posguerra y garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin al conflicto en 1995.

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El líder serbobosnio Milorad Dodik reaccionó a la noticia la noche del domingo y mostró su satisfacción.

"Christian Schmidt deja Bosnia-Herzegovina de la misma manera en que llegó: sin legitimidad, sin una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU y sin el respaldo del derecho internacional. Durante todo su mandato quedó claro que actuó al margen de los procedimientos sobre los que debería sustentarse el orden internacional", escribió Dodik en su cuenta de X.

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La entidad serbia de Bosnia, Republika Srpska, una de las dos entidades que integran Bosnia-Herzegovina junto con la Federación croato-musulmana, nunca reconoció la legitimidad de Schmidt, después de que Rusia y China se enfrentaran con los países occidentales en el Consejo de Seguridad en 2021 por su nombramiento por parte del PIC.

Dodik fue destituido como presidente de Republika Srpska por desafiar a Schmidt, tras ser condenado por ignorar sus decisiones y dar varios pasos secesionistas.

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La anterior Administración de EEUU impuso en 2023 sanciones contra Dodik por supuesta corrupción y enriquecimiento ilícito, pero el presidente Donald Trump levantó esas sanciones a cambio de que dejase la presidencia de la entidad serbobosnia.

Reino Unido, Alemania, Eslovenia y Austria mantienen sanciones contra él por considerarlo una amenaza para la estabilidad regional.

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Rusia y Serbia habían pedido en varias ocasiones la dimisión de Schmidt al considerar su cargo ilegítimo por no haber sido ratificado por el Consejo de Seguridad.EFE