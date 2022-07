Gilinski abandona oferta por Argos y mantiene la mira en el GEA

Billionaire Jaime Gilinski during a Grupo Sura shareholders meeting in Medellin, Colombia, on Monday, June 13, 2022. Gilinski offered to buy a stake in cement and infrastructure conglomerate Grupo Argos through holding company Nugil.

(Bloomberg) -- El multimillonario colombiano, Jaime Gilinski, descartó su intento de comprar una participación en Grupo Argos SA, al tiempo que se enfoca en otras formas de tomar el control del grupo empresarial más influyente del país.

El esfuerzo del banquero por adquirir al menos el 26% del conglomerado de cemento e infraestructura se quedó corto cuando los accionistas ofrecieron este miércoles solo el 11%, según la bolsa de valores. Gilinski no comprará las acciones que se ofrecieron y no planea realizar nuevas ofertas por ahora, según una persona familiarizada con la decisión que pidió no ser identificada para discutir el plan.

Desde noviembre, Gilinski ha estado tratando de asegurar el control de una alianza de empresas con sede en Medellín, conocida como Grupo Empresarial Antioqueño o GEA. Grupo Argos, junto con Grupo Nutresa y Grupo de Inversiones Suramericana SA, o Grupo Sura, son parte de la alianza que utiliza una estrategia de inversiones cruzadas para defenderse del mismo tipo de intentos de adquisición que está haciendo Gilinski.

Si bien adquirir la participación en Argos no le habría dado el control del GEA, hacer la oferta pública ayudó a que varios miembros de la junta que formaban parte de la alta dirección del grupo se hicieran a un lado, según otra persona familiarizada con la estrategia que también solicitó no ser identificado. Eso podría hacer que sea más fácil impulsar cualquier intento futuro de tomar el control de la empresa, dijo la persona.

Gilinski ha gastado más de US$2.000 millones en la compra de participaciones en Sura y Nutresa. Ahora posee una participación del 31% en Nutresa, lo que lo convierte en el segundo mayor accionista de la productora de alimentos, y también en el mayor accionista de Grupo Sura, con un 38%, tras tres ofertas públicas y compras adicionales en el mercado secundario.

Para tomar el control de GEA, Gilinski necesita aumentar su participación en Grupo Sura en otro 12% de las acciones en circulación o en Nutresa en un 20% adicional, según la segunda persona.

Gilinski buscará aumentar su participación en cualquiera de las empresas con sede en Medellín iniciando nuevas ofertas públicas de adquisición o haciendo ofertas directas a las empresas, dijo la persona

“No se va a quedar quieto después de apostar US$2.500 millones”, dijo el analista de BTG Pactual Daniel Guardiola en una entrevista telefónica. “Una vez que obtenga el control de una de las tres sociedades de cartera, obtendrá el control de todo el GEA. Todo el sistema colapsará como una baraja de cartas”.

Las acciones de Grupo Argos probablemente caerán el jueves una vez que se reabra el mercado, dijo Guardiola. Las acciones han subido más del 5% desde que Gilinski lanzó la oferta por la empresa.

Nota Original:

Gilinski Drops Argos Bid, Maintains Sights on Medellin Group

