Rusia se atribuye el control de Luhansk tras la retirada ucraniana de Lisichansk

Por Tom Balmforth y Max Hunder

KIEV, 4 jul (Reuters) - Las fuerzas ucranianas se retiraron de la ciudad bombardeada de Lisichansk, lo que ha llevado a Rusia a reclamar el control total de la región de Luhansk, en el este de Ucrania, un objetivo de guerra clave del Kremlin, si bien el presidente ucraniano Volodímir Zelenski prometió recuperar el territorio perdido.

Ucrania dijo el domingo que la retirada táctica de sus tropas salvaría las vidas de sus soldados, que se reagruparán para lanzar una contraofensiva con la ayuda de armas occidentales de largo alcance.

Pero Moscú dijo que la captura de Lisichansk menos de una semana después de tomar la vecina Sievierdonetsk significa que ha "liberado" Luhansk. El Gobierno ruso añadió que entregará Luhansk a la autoproclamada República Popular de Luhansk, apoyada por Rusia, cuya independencia reconoció en vísperas de la guerra.

El campo de batalla se traslada ahora a la vecina región de Donetsk, donde Kiev sigue controlando franjas de territorio.

"Si los comandantes de nuestro ejército retiran a la gente de ciertos puntos del frente, donde el enemigo tiene la mayor ventaja en potencia de fuego, y esto también se aplica a Lisichansk, sólo significa una cosa", dijo Zelenski en su vídeo difundido el domingo.

"Que volveremos gracias a nuestras tácticas, gracias al aumento del suministro de armas modernas".

Zelenski dijo que, aunque Rusia está concentrando su poder de fuego en el frente del Dombás, Ucrania devolverá el golpe con armas de largo alcance, como los lanzacohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos.

"El hecho de proteger las vidas de nuestros soldados, de nuestra gente, juega un papel igualmente importante. Reconstruiremos los muros, recuperaremos el territorio, y hay que proteger a la gente por encima de todo", dijo Zelenski.

Desde que abandonó el asalto a Kiev, Rusia ha concentrado su operación militar en el corazón industrial del Dombás, que comprende las regiones de Luhansk y Donetsk, donde los separatistas respaldados por Moscú llevan combatiendo al Gobierno ucraniano desde 2014.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó al presidente Vladimir Putin de que Luhansk fue "liberada", dijo, después de que Rusia afirmara anteriormente que sus fuerzas habían capturado aldeas alrededor de Lisichansk y rodeado la ciudad.

El mando militar ucraniano dijo que sus fuerzas se vieron obligadas a retirarse de la ciudad.

"La continuación de la defensa de la ciudad llevará a consecuencias fatales. Para preservar las vidas de los defensores ucranianos, se tomó la decisión de retirarse", dijo el mando ucraniano en un comunicado en redes sociales.

Las autoridades ucranianas, que dicen que las referencias a la "liberación" del territorio ucraniano son propaganda rusa, informaron de intensas descargas de artillería sobre zonas residenciales.

Al oeste de Lisichansk, en la región de Donetsk, al menos seis personas murieron cuando la ciudad ucraniana de Sloviansk fue alcanzada el domingo por potentes bombardeos de múltiples lanzacohetes, según informaron las autoridades locales.

COSTOSA CAMPAÑA

Miles de civiles han muerto y ciudades enteras han sido arrasadas desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero, y Kiev acusa a Moscú de atacar deliberadamente a la población civil. Moscú lo niega.

Rusia afirma que lo que llama "operación militar especial" en Ucrania tiene como objetivo proteger a la población rusoparlantes de las presuntas agresiones de nacionalistas. Ucrania y sus aliados occidentales afirman que se trata de un pretexto infundado para una agresión flagrante que pretende apoderarse de territorio ucraniano.

Mientras que Rusia trataría de enmarcar su avance en Luhansk como un momento significativo en la guerra, tuvo un alto coste para los militares rusos, dijo Neil Melvin, del grupo de reflexión RUSI, con sede en Londres.

"La posición de Ucrania nunca fue que pudieran defender todo esto. Lo que han tratado de hacer es frenar el asalto ruso y causar el máximo daño, mientras se preparan para una contraofensiva", dijo.

ATAQUES A JÁRKOV

Zelenski dijo que Rusia atacó "brutalmente" Járkov, Kramatorsk y Sloviansk con cohetes, dejando seis muertos y 20 heridos sólo en Sloviansk.

El Ministerio de Defensa de Rusia también dijo el domingo que había golpeado la infraestructura militar de Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania en el noreste del país, donde un reportero de Reuters dijo que las fuerzas ucranianas habían estado construyendo fortificaciones tras los bombardeos nocturnos.

Fuera de una escuela en Járkov, algunos residentes arrojaban escombros en un gran cráter creado por un ataque con cohetes a primera hora de la mañana, mientras que otros recibían ayuda para reparar las casas dañadas.

"Una mujer tuvo suerte de despertarse temprano por la mañana porque el techo cayó exactamente donde ella estaba durmiendo", dijo a Reuters un residente, Oleksii Mihulin.

A unos 70 km de Járkov, en el lado ruso de la frontera, Rusia también informó de explosiones el domingo en Belgorod, que, según dijo, mataron al menos a tres personas y destruyeron casas.

"El sonido fue tan fuerte que me levanté de un salto, me desperté, me asusté mucho y empecé a gritar", dijo un residente de Belgorod a Reuters, añadiendo que las explosiones se produjeron alrededor de las 3 de la mañana (0000 GMT).

Moscú ha acusado a Kiev de numerosos ataques en Belgorod y otras zonas fronterizas con Ucrania. Kiev nunca ha reclamado la responsabilidad de ninguno de estos incidentes.

BASE MILITAR ATACADA

Ucrania dijo que sus fuerzas aéreas habían realizado unas 15 incursiones "en prácticamente todas las direcciones de las hostilidades", destruyendo equipos y dos depósitos de municiones.

En la ciudad de Melitopol, en el sur de Ucrania, ocupada por Rusia, las fuerzas ucranianas golpearon el domingo una base logística militar con más de 30 ataques, según el alcalde exiliado de la ciudad, Ivan Fedorov. Una fuente oficial instalada en Rusia confirmó que los ataques habían alcanzado la ciudad.

Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones sobre el campo de batalla.

Ucrania ha pedido en repetidas ocasiones que se acelere el suministro de armas por parte de Occidente, alegando que sus fuerzas se están viendo superadas.

