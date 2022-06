Dos hombres armados muertos en Afganistán cerca de reunión de régimen talibán

Combatientes talibanes mataron el jueves a dos hombres armados cerca del lugar donde se reúne un gran consejo de miles de eruditos religiosos y líderes tribales que debe legitimar el régimen fundamentalista islamista en el poder en Afganistán.

añade declaraciones en párrafos 17, 18 y 19 ///Kabul, 30 Jun 2022 (AFP) - Combatientes talibanes mataron este jueves a dos hombres armados cerca del lugar donde se reúne un gran consejo de miles de eruditos religiosos y líderes tribales que debe legitimar el régimen fundamentalista islamista en el poder en Afganistán.Según responsables talibanes, los dos hombres comenzaron a disparar desde el techo de un inmueble cerca del lugar de la reunión, antes de ser "rápidamente eliminados por los muyahidines".Las autoridades han dado pocos detalles sobre este encuentro, convocado por los talibanes y reservado únicamente a los hombres.Lo presentan como una "yirga", una asamblea tradicional de personas mayores en la que las divergencias normalmente se tienen que solucionar por consenso.La prensa no está autorizada a asistir, pero algunos discursos son retransmitidos por la radio pública, la mayoría de ellos llamando a la unidad detrás del régimen."La obediencia es el principio más importante del sistema", declaró en su discurso de apertura Habibullah Haqqani, que preside la reunión organizada en el campus de la universidad politécnica de Kabul."Debemos obedecer a todos nuestros dirigentes en todos los asuntos, de manera sincera y verdadera, y debemos obedecer de buen modo", agregó.Este encuentro tiene lugar una semana después que un terremoto sacudiera el este del país y causara más de 1.000 muertos y decenas de miles de personas se quedaran sin casa.Coincide además con una reunión en Catar entre altos responsables de Estados Unidos y una delegación de talibanes para encontrar un mecanismo que desbloquee fondos internacionales y asegure que sean usados para fines humanitarios.Desde el regreso al poder de los talibanes, a mediados de agosto, Afganistán está hundido en una grave crisis económica y humanitaria. La comunidad internacional cerró el grifo de la ayuda financiera, que durante dos décadas ha sido crucial para el país.Una fuente talibana dijo a AFP que los participantes del consejo estarían autorizados a criticar al régimen talibán. Algunos temas espinosos, como la educación de las niñas --objeto de debate incluso dentro del movimiento-- forman parte del programa del encuentro, que durará tres días.Las mujeres no están autorizadas a participar. El vice primer ministro, Abdul Salam Hanafi, dijo el miércoles en la televisión pública RTA que no era necesario porque estarían representadas por sus familiares masculinos. - Derechos de las mujeres restringidos - "Las mujeres son nuestras madres y nuestras hermanas (...) Les tenemos mucho respeto", y "cuando sus hijos están en el encuentro, esto significa que ellas también están implicadas", declaró. Los talibanes aseguran que cuentan con el apoyo de una gran parte de la población. Pero, han vuelto a una interpretación ultrarrigurosa del islam, como la primera vez que estuvieron al frente del país entre 1996 y 2001, en contra de lo que habían prometido a su llegada al poder en agosto.Han excluido a las mujeres de los empleos públicos, restringido su derecho a desplazarse y prohibido a las chicas el acceso a la escuela secundaria. Las mujeres también tienen que usar en público el velo integral, que cubre su rostro.Durante la reunión, un influyente imán declaró que cualquier persona que trate de hacer caer al régimen debería de ser decapitado."Esta bandera [talibán] no se izó fácilmente, y no se bajará fácilmente", dijo Mujib ur Rahman Ansari, el imán de la mezquita de Gazargah en la ciudad occidental de Herat."Todos los eruditos religiosos de Afganistán deberían estar de acuerdo (...) en que cualquiera que cometa un acto contra nuestro gobierno islámico debe ser decapitado y eliminado", dijo.Las ciudades, los grupos religiosos y otras organizaciones de más de 400 distritos tenían que enviar representantes. En total, la asamblea debe reunir a más de 3.000 hombres, convirtiéndose en el encuentro de figuras destacadas del país más importante desde el regreso al poder de los talibanes.La prensa afgana habla de la posible presencia del líder supremo de los fundamentalistas y del país, Hibatullah Akhundzada, quien nunca fue grabado ni fotografiado en público desde su llegada al poder.Sólo los mensajes sonoros de Akhundzada, que vive recluido en Kandahar, el centro espiritual de los talibanes, se han hecho públicos, sin que hayan podido ser autentificados por fuentes independientes.