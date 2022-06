Más de 3.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, partieron el viernes desde la fronteriza Tapachula, Chiapas (sur) hacia el centro de México para exigir a las autoridades que faciliten su camino hacia la frontera con Estados Unidos.

Caravana migrante encabezada por venezolanos parte desde sur de México =(Video)= Tuxtla Gtz, México, 24 Jun 2022 (AFP) - Más de 3.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, partieron este viernes desde la fronteriza Tapachula, Chiapas (sur) hacia el centro de México para exigir a las autoridades que faciliten su camino hacia la frontera con Estados Unidos.La caravana se organizó de manera sorpresiva, liderada por los venezolanos y sin la intervención de activistas mexicanos que suelen encabezar estas movilizaciones."La marcha no quiere permisos de 30 días, no queremos visa humanitaria, queremos que las organizaciones y el gobierno mexicano, nos habiliten un corredor humanitario para llegar al norte", dijo ante la multitud el venezolano Jonathan Avila, uno de los que encabeza la movilización.A inicios de mes, otra caravana de miles de migrantes salió de Tapachula pero en tres días se fue fragmentado a medida que las autoridades entregaban salvoconductos de un mes para recorrer el país.Los migrantes buscan llegar a Estados Unidos para pedir asilo, pero al arribar a localidades del norte del país su marcha es detenida por autoridades federales.Esta es la octava movilización de migrantes sin papeles que se organiza en Chiapas en lo que va de 2022.El salvadoreño Jorge Hernández, que viaja con su esposa y cinco hijos, explicó que decidió unirse a la caravana para no esperar los tres meses para una cita que le dan en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). "En un albergue solo puedes estar tres días; esperar la cita es un gasto demasiado grande, ademas que diario se gasta mucho, porque te mandan de la Comar a migración", dijo.Según la agencia de la ONU para los refugiados, más de seis millones de venezolanos han salido de su país, sumido en una profunda crisis económica y política.Las caravanas de migrantes que recorrieron México en 2018 y 2019 provocaron fuertes tensiones con Estados Unidos, entonces gobernado por el republicano Donald Trump.Desde entonces, México ha reforzado sus controles en la frontera sur y en 2021 fueron detenidos 307.679 migrantes.str/sem/gm