OMS evaluará si viruela del mono representa "emergencia de salud pública internacional"

La Organización Mundial de la Salud anunció el martes que convocará una reunión de su comité de urgencia el 23 de junio para evaluar si la viruela del mono representa una "emergencia de salud pública de alcance internacional".

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) GINEBRA, SUIZA22 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Paneo de izquierda a derecha de la sede de la OMS2. Primer plano del logo de la OMS 3. Plano medio de la sede de la OMS4. Primer plano del logo y nombre de la OMS en una placa GINEBRA, SUIZA14 DE JUNIO DE 2022FUENTE: WHO 5. SOUNDBITE 1 - Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS (hombre, inglés, 22 seg.): "El brote mundial de viruela del mono es claramente inusual y preocupante. Es por ello que he decidido convocar al comité de urgencia en virtud del reglamento sanitario internacional la próxima semana, para evaluar si este brote representa una emergencia de salud pública de interés internacional" "The global outbreak of monkeypox is clearly unusual and concerning. It's for that reason that I have decided to convene the emergency committee under the international health regulations next week, to assess whether this outbreak represents a public health emergency of international concern" BRUSELAS, BÉLGICA14 DE JUNIO DE 2022FUENTE: EBS 6. Plano general de una conferencia de prensa de la Comisión Europea7. Plano medio de un periodista haciendo una pregunta 8. SOUNDBITE 2 - Stefan De Keersmaecker, portavoz de la Comisión Europea (hombre, inglés, 17 seg.): "La autoridad de emergencia y respuesta sanitaria de la Comisión Europea ha conseguido un contrato con la empresa "Bavarian Nordic" para adquirir casi 110.000 dosis de vacunas para hacer frente al actual brote de viruela del mono" "The European Commission's health emergency and response authority has secured a contract with a company 'Bavarian Nordic' to purchase almost 110,000 vaccine doses to address the current monkeypox outbreak" GINEBRA, SUIZA22 DE MARZO DE 2021FUENTE: AFPTV 9. Plano general entrada de la sede de la OMS con estatuas10. Plano general de la sede de la OMS11. Primer plano del logo de la OMS 12. Primer plano de nombres de la OMS en diferentes idiomas en la puerta acristalada13. Plano general de la sede de la OMS14. Plano medio de bandera de la OMS15. Primer plano de una placa frente a la sede de la OMS16. Plano general de la sede de la OMS con una bandera ondeando17. Primer plano de una bandera de la OMS ondeando ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La OMS evaluará si la viruela del mono representa una "emergencia de salud pública internacional"Ginebra, 14 Jun 2022 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el martes que convocará una reunión de su comité de urgencia el 23 de junio para evaluar si la viruela del mono representa una "emergencia de salud pública de alcance internacional".La proliferación actual de casos es "inusual y preocupante", declaró su director Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferencia de prensa, para justificar esta futura reunión.La viruela del mono, que no suele ser mortal, puede causar fiebre, dolores de cabeza, musculares o de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras. Sus síntomas suelen desaparecer al cabo de dos o tres semanas. Según la OMS, al 8 de junio el número de casos confirmados de la enfermedad era de 1.300 en el mundo en países no endémicos.La viruela del mono es endémica en 11 países de África occidental y en África central.ito/grd/me/eg ------------------------------------------------------------- La UE contrata 100.000 vacunas contra la viruela del mono =(Video)= Bruselas, 14 Jun 2022 (AFP) - La Comisión europea y el laboratorio danés Bavarian Nordic anunciaron el martes haber cerrado un contrato para la compra de más de 100.000 dosis de vacunas contra la viruela del mono, detectada en 19 países miembros, además de Noruega e IslandiaEl acuerdo es sobre la venta de 109.090 dosis a países europeos, precisa la Comisión en un comunicado. Se inspira en las compras agrupadas de vacunas anticovid aunque las cantidades son mucho menores.Comercializada bajo el nombre de Imvanex en Europa, de Jynneos en Estados Unidos y de Imvamune en Canadá, se trata de una vacuna de tercera generación (no se replica en el organismo humano) autorizada en Europa desde 2013 e indicada contra la viruela en los adultos.El regulador europeo de medicamentos (EMA) anunció a principios de junio haber iniciado conversaciones con Bavarian Nordic para eventualmente extender su utilización contra la viruela del mono.La viruela del mono, que no suele ser mortal, puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras. Sus síntomas suelen desaparecer al cabo de dos o tres semanas. Según la Organización mundial de la Salud (OMS), al 8 de junio el número de casos confirmados de la enfermedad era de 1.300 en el mundo en países no endémicos,La viruela del mono es endémica en 11 países de África occidental y en África central.cbw-fmi/alm/sg/me/eg