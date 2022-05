¿Cuánto café se puede tomar cuando se sufre de hipertensión?

ILUSTRACIÓN - La pausa del café no es algo de lo que tengan que prescindir quienes sufran de presión alta. Foto: Christin Klose/dpa

Quien padezca de presión alta puede tomar café. Y es que la idea de que la cafeína es dañina en caso de hipertensión arterial no pudo ser corroborada por estudios científicos, señala la Fundación Alemana del Corazón. El café puede hacer subir la tensión arterial de manera pasajera. Eso pasa sobre todo si el cuerpo no está acostumbrado a la cafeína. Pero si uno toma café regularmente, la presión sube de modo menos marcado. O no sube en absoluto. La Fundación Alemana del Corazón sostiene que ya después de consumir café regularmente durante una o dos semanas, se muestra este acostumbramiento. Por cierto, lo mismo vale para el té negro y el verde, que también tienen un efecto estimulante en el cuerpo. ¿Y cuánto café se puede tomar? Según los especialistas, quien quiera preservar la salud de su corazón, debería ingerir un máximo de 400 miligramos de cafeína por día. Eso equivale a entre cuatro y cinco tazas de café. Hay algo que, sin embargo, los afectados deben tener en cuenta: si se van a medir la presión, es mejor hacerlo antes de beber café, o unos 30 minutos después de la ingesta. Así se puede garantizar que el consumo de café no falsee los valores. La Fundación no recomienda, en cambio, las pastillas o píldoras de cafeína. Estos comprimidos para mantenerse despiertos sí pueden tener efecto negativo en la presión arterial, al contrario que el café. dpa