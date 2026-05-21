IBM repunta un 7% en Bolsa tras anunciar EEUU inversiones millonarias en la industria cuántica

Las acciones de International Business Machines (IBM) han experimentado un crecimiento del 7% en la Bolsa de Nueva York después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara una inversión de unos 2.000 millones de dólares (1.725 millones de euros) en adquirir participaciones de empresas del sector de la computación cuántica.

En concreto, IBM se beneficiará de la mayor cantidad de dinero, unos 1.000 millones de dólares (862 millones de euros) otorgados por el Departamento de Comercio estadounidense que irán destinados a impulsar la construcción de una planta de fabricación de chips para computación cuántica, según ha informado la agencia Bloomberg.

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Las acciones de IBM marcan este jueves en el mercado bursátil estadounidense un precio de 240 dólares, frente a los 225 dólares por título en los que cerró la sesión del día anterior.

El resto del paquete inversión irá dirigido a otras empresas de la industria cuántica como parte de un plan de impulso del sector lanzado por la Administración de Donald Trump que adquirirá participaciones en las distintas empresas seleccionadas.

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GlobalFoundries, una empresa de semiconductores que desarrolla chips especializados para computación cuántica, ha informado que recibirá un total de 375 millones de dólares (323 millones de euros). Mientras que compañías como D-Wave Quantum, Rigetti Computing, Infleqtion y PsiQuantum se han postulado para recibir subvenciones de hasta 100 millones de dólares (86 millones de euros).

La computación cuántica se sitúa como una tecnología incipiente que, según los expertos, podría ofrecer una amplia gama de nuevas capacidades en ámbitos que van desde el descubrimiento de fármacos hasta los estándares de cifrado informático, algo que está llevando a los gobiernos a destinar financiación al sector.

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Aunque por ahora los proyectos desarrollados se encuadran dentro de la investigación, sus capacidades futuras podrían representar una amenaza para la seguridad nacional, al comprometer los sistemas que protegen los datos bancarios y gubernamentales.