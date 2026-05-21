La Fundación Rockefeller consolida su primer año en América Latina con inversiones por 59 millones de dólares enfocadas en alimentación escolar, salud, acceso a energía y agricultura regenerativa

PR Newswire

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NUEVA YORK, 21 de mayo de 2026

· El nuevo Informe de Impacto 2025 resalta iniciativas en Colombia, Brasil y Haití que utilizan inteligencia artificial, energía limpia y modelos comunitarios para fortalecer la resiliencia regional ante la reducción de la ayuda global.

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NUEVA YORK, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La Fundación Rockefeller (The Rockefeller Foundation) presentó hoy en Bogotá el Informe de Impacto de 2025, Big Bets, Real Results ("Grandes Apuestas, Resultados Reales"), que resume un año de inversiones estratégicas orientadas a mejorar la vida de las poblaciones más vulnerables y enfrentar los retos estructurales más importantes a nivel global. En un contexto marcado por la disminución de la ayuda internacional, se destacó el primer año de operaciones de la Oficina Regional de la Fundación Rockefeller para América Latina y el Caribe, ubicada en Bogotá, con una inversión regional superior a los 59 millones de dólares durante 2025.

El informe muestra cómo la Fundación está impulsando soluciones desarrolladas desde y para la región, con foco en alimentación escolar, salud pública, resiliencia climática, energía limpia y fortalecimiento de capacidades filantrópicas locales. Estas iniciativas forman parte de una estrategia global que en 2025 destinó más de 350 millones de dólares para beneficiar a 731 millones de personas, y además movilizó 3.000 millones de dólares de manera directa a nivel mundial.

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"Durante el primer año de operación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, priorizamos alianzas locales y modelos impulsados por las comunidades para proteger tanto al planeta como a las personas. Desde el uso de inteligencia artificial para predecir brotes de dengue en Cali hasta esfuerzos de reforestación en Maranhão, nuestra inversión en la región está enfocada en fortalecer la resiliencia local frente a la volatilidad global", afirmó Lyana Latorre, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Fundación Rockefeller.

El reporte, organizado alrededor de tres pilares —tecnología de vanguardia,modelos impulsados por las comunidades y datos clave— posiciona a América Latina y el Caribe como una región que demuestra cómo las soluciones locales pueden escalar y generar impacto tangible.

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Cuatro iniciativas que marcaron el rumbo en América Latina y el Caribe· Innovación en alertas tempranas de salud (Brasil y Colombia): Gracias al modelamiento de datos y el uso de Inteligencia Artificial con la plataforma Dengue.IA, un proyecto impulsado por la Fundación junto a la Universidad ICESI, las autoridades de salud en Cali, Colombia, pueden predecir y prevenir brotes de dengue con un 93 % de precisión, protegiendo a 2,2 millones de personas. En Brasil, la Fundación apoyó el desarrollo de ÆSOP, un sistema de alerta temprana creado junto a Fiocruz y la Universidad Federal de Río de Janeiro para detectar brotes infecciosos antes de que se conviertan en crisis sanitarias. El sistema integra registros médicos, datos ambientales, ventas farmacéuticas y análisis impulsados por inteligencia artificial para emitir alertas tempranas a autoridades locales. En 2025, ÆSOP ayudó a prevenir 86 brotes antes de que escalaran, beneficiando a cerca de 4 millones de personas. Tras su implementación piloto en Amazonas y otros estados brasileños, el Ministerio de Salud de Brasil anunció su expansión a 14 estados adicionales durante 2026.

· Prácticas locales para acelerar la reforestación (Brasil): En el noreste de Brasil, el proyecto Health in Harmony apoyó a coaliciones lideradas por mujeres indígenas con proyectos para revertir la deforestación en la Amazonía, proteger la biodiversidad, y generar oportunidades económicas sostenibles. Como resultado, cerca de 20.000 miembros de comunidades en nueve territorios indígenas recibieron apoyo para proteger 2 millones de hectáreas de selva tropical.

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· Energía solar para ampliar el acceso eléctrico en Haití: En Haití, la Fundación Rockefeller, a través de la Global Energy Alliance (GEA), apoyó la expansión de sistemas de paneles solares desarrollados por la empresa haitiana Alina Enèji. Estas redes modulares permitieron llevar electricidad confiable a más de 21.000 personas en zonas rurales del país afectadas por años de inestabilidad y deterioro de la infraestructura eléctrica.

Fortalecer la filantropía regional desde América Latina

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El informe también destaca el lanzamiento de nuevas iniciativas para fortalecer la capacidad filantrópica en América Latina y el Caribe, en un momento en que la cooperación internacional enfrenta restricciones y cambios estructurales. Como parte de ese esfuerzo —y tras un proceso de consulta con organizaciones filantrópicas, actores públicos, privados y de la sociedad civil de toda la región— la Fundación Rockefeller presentó el informe "Cinco agendas para activar la transformación del sector filantrópico en América Latina y el Caribe", que identifica cinco prioridades estratégicas para fortalecer el ecosistema filantrópico regional y promover soluciones lideradas desde América Latina y el Caribe.

El reporte hace un llamado a acelerar modelos de financiamiento más colaborativos, fortalecer las capacidades locales, impulsar alianzas multisectoriales y ampliar el rol de la filantropía como catalizador de innovación, resiliencia y desarrollo sostenible en la región.

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Impacto global de 2025: Cifras clave

"La disrupción cambia nuestra forma de trabajar, pero no para quién trabajamos. El año pasado, los compromisos globales para apoyar a quienes más lo necesitan se redujeron drásticamente, y quienes dependían de ello pagaron las consecuencias. Pero también se reveló la extraordinaria valentía de líderes de Estados Unidos, África, Asia y Latinoamérica que optaron por elevar su ambición y apostar en grande. Nos enorgullece acompañarlos y compartir este informe, que demuestra que aún es posible lograr resultados a gran escala para las poblaciones vulnerables, a pesar de las disrupciones que deterioran sus condiciones de vida y hacen nuestro trabajo más difícil",afirmó Rajiv J. Shah, presidente de la Fundación Rockefeller.

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Los siguientes indicadores destacan el alcance, la movilización de capital y los impactos ambientales del portafolio de 2025:· Resultados para las personas: 731 millones de personas accedieron o utilizaron un producto o servicio financiado por la Fundación.

· Impulso a la inversión: La Fundación movilizó directamente 3.000 millones de dólares destinados a intervenciones sociales, a través del trabajo de Global Energy Alliance (GEA) y de otros socios.

· Protección del Planeta: Los esfuerzos dieron como resultado la reducción, disminución o captura de 84 millones de toneladas de CO₂e —una métrica que considera el potencial total de calentamiento global de todos los gases de efecto invernadero— y la protección o restauración de 23 millones de hectáreas de tierra, una superficie similar a la de Utah, el Reino Unido o Guyana.

· Alcance global de la financiación: Las inversiones y apoyos llegaron a todas las regiones, incluyendo más de 133 millones de dólares en África; 93 millones de dólares en Asia y Oceanía; 59 millones de dólares en América Latina y el Caribe; y 49 millones de dólares en Estados Unidos y América del Norte. Los desgloses regionales detallados están disponibles en el Resumen Financiero de 2025.

El Informe de Impacto 2025 completo se puede explorar y descargar en versión digital en: impactreport.rockefellerfoundation.org.

SOBRE LA FUNDACIÓN ROCKEFELLER (THE ROCKEFELLER FOUNDATION)

A lo largo de los últimos 113 años, la Fundación Rockefeller ha invertido 30.000 millones de dólares para promover el bienestar de la humanidad. Es una organización filantrópica pionera dedicada a promover el bienestar de la humanidad mediante soluciones innovadoras. Su gestión se sustenta en avances científicos, inteligencia artificial y nuevas tecnologías para promover transformaciones clave en energía, alimentación, salud y finanzas.

La Fundación cuenta con presencia en América Latina y el Caribe a través de su oficina regional en Bogotá, Colombia. Para más información, suscríbete a nuestro boletín en www.rockefellerfoundation.org/subscribe y síguenos en X @RockefellerFdn, en Instagram @rockefellerfdn, en YouTube @RockefellerFdn y en LinkedIn @the-rockefeller-foundation.

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FUENTE Fundación Rockefeller