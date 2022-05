Meta acusada de copiar tecnología clave para juegos en metaverso

(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc. desarrolló su dispositivo de realidad virtual líder en la industria infringiendo las patentes de Immersion Corp., según alegó la empresa más pequeña en una demanda.

El Meta Quest 2, que domina el mercado, infringe seis patentes que abarcan tecnología háptica, señaló Immersion en una denuncia presentada el jueves ante un tribunal federal en Waco, Texas. En los sistemas y controladores de videojuegos, la tecnología háptica permite a los usuarios experimentar vibraciones que imitan las fuerzas de la vida real, como bloquear un golpe en un juego de boxeo virtual.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, se comprometió a gastar US$10.000 millones al año para dar vida a su visión de un metaverso habilitado para realidad virtual. Las ventas del dispositivo Meta Quest 2 alcanzaron los 8,7 millones de unidades en 2021, el doble que el año anterior. La empresa posee el 80% del mercado.

Immersion está buscando una orden judicial que prohíba el uso por parte de Meta de la tecnología en disputa, además de daños no especificados.

Representantes de Meta no respondieron de inmediato fuera del horario comercial habitual a una solicitud de comentarios.

Immersion, que se especializa en patentes de háptica, es conocida por enfrentarse a algunas de las empresas más grandes del mundo en disputas de licencias.

