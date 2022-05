Dolor y rabia en Uvalde tras matanza de 19 niños

La pequeña comunidad del sur de Estados Unidos llora a los 19 niños y dos maestras asesinados el martes por un adolescente de 18 años. En medio del dolor, familiares y pobladores se preguntan cómo un joven de 18 años pudo comprar un fusil de asalto.

SOUNDBITE 1 - Dora Mendoza, Abuela de Amerie Jo Garza, de 10 años, asesinada (mujer, 63 años, inglés, 27 seg.): (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)"My granddaughter was in here, she was an innocent little girl loving school and looking forward for summer. And she didn't get to do that. And my heart hurts because I will never ever again, I will never have my baby again." SOUNDBITE 2 - Dora Mendoza, Abuela de Amerie Jo Garza, de 10 años, asesinada (mujer, 63 años, inglés, 34 seg.): (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO)"Ellos [el gobierno] tienen que hacer algo al respecto, tienen que no olvidarse de nosotros, de los bebés, de los niños, no se olviden de ellos por favor. Hagan algo al respecto, se los ruego, escuchen todos los llantos de estos bebés inocentes que pasaron por lo que no sabemos lo que pasaron. Por favor, escuchen sus voces, se los ruego" "They [the government] need to do something about it, they need not to forget us, the babies, the kids, don't forget them please. Do something about it, I beg you all the cries of these innocent babies they went through that we don't know what they went through. Please hear their voices, I beg you." SOUNDBITE 3 - Yaritza Rangel, habitante de Uvalde (mujer, inglés, 29 seg.): "Jóvenes de 18 años comprando cualquier tipo de armas, ¿cómo es posible? Si los menores de 21 años no pueden ir a comprar alcohol o cigarrillos o nada de eso, no tiene ningún sentido, no lo tiene. Ahora miren lo que ha pasado: todos estos niños ya no están aquí, porque dejaron que un joven de 18 años compre un arma" "18-year-olds buying any type of weapons, how is that? If us under 21 years old are not able to go buy alcohol or cigarettes or none of that, it doesn't make no sense, it doesn't. Now look what happened — all these children are now no longer here, because they let an 18-year-old buy a weapon." Plano medio El gobernador de Texas, Greg Abbott, hablando con una mujer15. Plano medio El gobernador de Texas, Greg Abbott, hablando con una mujer16. Plano medio niña sentada sosteniendo un cartel con los nombres de las víctimas17. Paneo de abajo a arriba de letrero con nombres de víctimas a niña ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: TestimonioAbuela de niña asesinada en Texas pide al gobierno "hacer algo" para evitar otra tragedia Por Gerard MARTINEZ, Michael MATHES =(Video+Fotos)= Uvalde, Estados Unidos, 26 Mayo 2022 (AFP) - Dora Mendoza acudió este jueves a la escuela primaria de la ciudad texana de Uvalde para rendir homenaje a su nieta de 10 años, Amerie Garza, asesinada ahí el martes, y para instar al gobierno de Estados Unidos a actuar para evitar otra tragedia. Las autoridades "deben hacer algo sobre esto. Por favor, no olviden a los niños. No sabemos lo que vivieron. Por favor, les ruego que escuchen", dijo entre sollozos.A sus espaldas, la escuela primaria Robb, donde hace dos días un adolescente mató a tiros a 19 niños y dos profesores, se convirtió en un lugar de recogimiento con cruces por las víctimas y numerosos ramos de flores. "Mi nieta estaba ahí dentro", dijo Mendoza, de 63 años. "Era una niña inocente a la que le gustaba la escuela y que estaba esperando el verano. Y ya no podrá vivir eso. Me duele el alma porque ya no podré verla nunca más". Amerie vivía con sus abuelos. El martes por la mañana, Mendoza estuvo en la escuela para asistir a una ceremonia en la que varios alumnos, incluida su nieta, recibieron un premio por sus buenas notas. Cuando terminó la celebración, la niña quiso irse a casa. El año escolar estaba a punto de terminar, y el colegio ya sólo hacía eventos extracurriculares. "Nosotros le dijimos: 'no, mi hija, hasta el viernes tienes que seguir'", lamenta Mendoza.Poco después, cerca del mediodía, un chico de 18 años, Salvador Ramos, irrumpió en la escuela con un fusil de asalto, se encerró en un aula y abrió fuego antes de ser abatido por la policía.La matanza, la peor en un colegio de Estados Unidos desde hace una década, sacudió Uvalde, una localidad tranquila de unos 15.000 habitantes de mayoría hispana. Y avivó de nuevo el debate sobre la necesidad de controlar mejor las ventas de armas en el país, como ocurrió en los últimos años después de cada tiroteo en un colegio estadounidense. Yaritza Rangel, de 23 años, fue este jueves a la escuela Robb con sus cuatro hijos, uno de ellos un bebé en un cochecito, para depositar flores en homenaje a las víctimas. Su sobrino está traumatizado, cuenta. El pequeño estaba el martes en un aula en la que el asesino intentó entrar sin éxito. A pocos metros del colegio, en una calle de sencillas casas de madera, Rangel exigió a las autoridades que controlen los antecedentes de los compradores de armas y que evalúen su salud mental."Esto no tiene sentido. Tienes que esperar a tener 21 años para comprar alcohol. ¿Por qué dejan que los jóvenes de 18 años compren rifles o cualquier tipo de arma?", dijo. La joven, que tiene a sus niños en otro colegio de Uvalde, opinó que la escuela Robb debería reforzar su seguridad. "Dejaban entrar a todo el mundo, y no debería ser así", lamentó. Rangel está preocupada porque uno de sus hijos irá a la escuela Robb el próximo curso. "¿Qué pasa si se repite esto?", se preguntó. gma/gm ------------------------------------------------------------- CentralLa tristeza se transforma en cólera tras la matanza de 21 personas en escuela de Texas Por Gerard MARTINEZ =(Video+Infografía+Fotos)= Uvalde, Estados Unidos, 26 Mayo 2022 (AFP) - Centenares de personas se reunieron para llorar a los 19 niños y dos profesoras muertos el martes en la matanza en una escuela de Texas, perpetrada por un adolescente de 18 años que compró un fusil legalmente, una imagen que aviva el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.La tragedia, la peor en una escuela del país en una década, multiplica la cólera y las preguntas sobre cómo limitar la venta de armas en el país, un control que podría haber evitado esta matanza."Tengo el corazón roto ahora mismo", sollozaba el miércoles Ryan Ramírez, que perdió a su hija, Alithia, de 10 años. A su lado, su esposa, Jessica, lloraba en silencio con su otra hija en brazos.La matanza ha cambiado para siempre la historia de Uvalde, una pequeña localidad de 16.000 habitantes situada cerca de la frontera con México y con una población mayoritariamente hispana."Esto no tiene ninguna explicación; mi nieta no merecía esto. Era una niña buena, muy tímida y muy bonita", decía a la prensa Esmeralda Bravo, abuela de Nevaeh, también fallecida en la matanza. - De niño acosado a agresor - Los nombres de algunos de los niños asesinados comenzaron a conocerse: Ellie García, Jayce Carmelo Luevanos, Uziyah García... "Mi amorcito ahora vuela alto con los ángeles allá arriba", dijo en Facebook Ángel Garza, cuya hija Amerie Jo Garza acababa de celebrar su décimo cumpleaños."Te amo Amerie jo", escribió. "Nunca volveré a ser feliz ni completo".Los detalles desgarradores de la masacre han conmocionado al país y al mundo. En rueda de prensa, el gobernador Greg Abbott reveló que el atacante, Salvador Ramos, quien fue abatido por la policía, disparó a su abuela de 66 años en la cara antes de dirigirse a la Escuela Primaria Robb. Ramos, de nacionalidad estadounidense, compartió en las redes sociales su plan para atacar a su abuela, quien, aunque gravemente herida, pudo alertar a la policía. El joven envió un mensaje nuevamente en Facebook para decir que su próximo objetivo era una escuela, a donde condujo vestido con un chaleco antibalas y llevando un rifle AR-15, un arma concebida para provocar el mayor número posible de víctimas en un tiempo récord.Un funcionario del centro intentó en vano prohibirle el acceso al centro educativo, donde logró atrincherarse en un aula y comenzó a matar a niños.Ramos fue un niño con problemas familiares serios, que tartamudeaba y tenía un ceceo. Había sufrido 'bullying' en la escuela por sus problemas de habla, y una vez se cortó la cara "solo por diversión", contó al diario The Washington Post Santos Valdez, amigo del atacante en el pasado. - "Esto es culpa suya" -El gobernador de Texas rechazó repetidamente las sugerencias sobre la necesidad de legislación más estricta sobre armas en el estado, donde el apego al derecho a portar armas es profundo. "Considero que esta persona encarnaba la maldad pura", dijo Abbott, repitiendo un argumento común entre los republicanos: que el acceso sin restricciones a las armas no es el culpable de la epidemia de violencia armada en el país."Esto es culpa suya (...) Esto es totalmente predecible desde el momento en que decidió no hacer nada", le increpó el demócrata Beto O'Rourke, un ferviente defensor del control de armas que en noviembre aspira a competir contra Abbott por el puesto de gobernador. La postura de Abbott fue repetida por la NRA, el poderoso lobby proarmas estadounidense, que emitió un comunicado atribuyendo lo ocurrido a "un criminal solitario y trastornado". El presidente Joe Biden, que visitará Uvalde en estos días, pidió al Congreso que se enfrente a este lobby proarmas de Estados Unidos y apruebe leyes más estrictas. En Estados Unidos ha habido más tiroteos masivos (en los que cuatro o más personas resultaron heridas o muertas) en 2022 que días en lo que va de año, según la ONG Gun Violence Archive, que registró 213 incidentes de este tipo. A pesar de eso, múltiples intentos de reformas sobre el uso de armas han fracasado en el Congreso.- "Demasiadas veces" - La indignación también se dejaba sentir en Uvalde."Estoy triste y enojada con nuestro gobierno por no hacer más por el control de armas", dijo a la AFP Rosie Buantel, una residente de mediana edad. "Hemos pasado por esto demasiadas veces. Y todavía no se ha hecho nada". El abuelo de Ramos, Rolando Reyes, de 73 años, expresó su dolor por las familias en duelo. "Lo siento mucho y tengo mucho dolor porque muchos de esos niños son nietos de amigos míos", dijo a CBS News. El tiroteo de Uvalde fue el incidente más mortífero desde la matanza en la escuela Sandy Hook de 2012 en Connecticut, en la que murieron 20 niños y seis adultos.bur-ec/sst/ad/gm/bl/mar -------------------------------------------------------------