Microsoft aumentará salarios para retener a trabajadores

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. planea “casi duplicar” su presupuesto para los salarios de los empleados y aumentar el rango de compensación en acciones que otorga a algunos trabajadores en al menos un 25%, un esfuerzo por retener al personal y ayudar a las personas a hacer frente a la inflación.

La medida afectará principalmente a los “empleados en el principio o la mitad de su carrera profesional”, dijo el gigante del software en un comunicado el lunes.

“A medida que nos acercamos a nuestro proceso anual de recompensas totales, estamos haciendo una importante inversión adicional este año para compensar a nuestros empleados a nivel mundial”, dijo la empresa con sede en Redmond, Washington. “Si bien hemos tenido en cuenta el impacto de la inflación y el aumento del costo de vida, estos cambios también reconocen nuestro apreciación por nuestro talento de clase mundial que respalda nuestra misión, cultura, clientes y socios”.

Además de lidiar con aumentos en el costo de la vida y un mercado inmobiliario ajustado en Seattle, Microsoft está inmersa en una feroz batalla por el talento con compañías como Amazon.com Inc., Google y el propietario de Facebook, Meta Platforms Inc., así como con startups. Campos como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el metaverso y la computación en la nube han sido especialmente competitivos. Además, la pandemia ha llevado a muchos trabajadores a reubicarse y reconsiderar opciones de empleo.

El paquete salarial de Microsoft se compone de salario base, bonos y acciones. Los cambios se aplicarán a una parte sustancial de la plantilla de la compañía, que al 30 de junio de 2021 ascendía a 181.000.

La compañía no discutió las cifras de pago, por lo que es difícil saber en qué se traducirán los nuevos niveles de compensación en dólares. Pero el sitio web Glassdoor estima que un recién graduado que trabaja como ingeniero de software en Microsoft gana alrededor de US$163.000.

Insider reportó que la compañía estaba considerando los aumentos la semana pasada.

