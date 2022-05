Cripto prodigios obtienen US$85M para crear fondo de cobertura

(Bloomberg) -- Un par de prometedores participantes del criptomercado crearon un fondo de cobertura que se centrará en una estrategia “solo a largo plazo” después de recibir US$85 millones en financiamiento de algunos de los más destacados promotores del sector.

Ryan Watkins, un exanalista de 25 años de Messari Inc., y Daniel Cheung, de 26 años, que trabajó en Jennison Associates LLC, anunciaron que crearon Pangea Fund Management. Dijeron que cuentan con el respaldo de inversionistas que incluyen a Bain Capital y ParaFi. Otros participantes en la ronda de financiamiento son Brad Burnham, cofundador de Union Square Ventures, el cofundador de Apollo Global Management Josh Harris, así como “cripto-nativos” como Do Kwon de Terraform Labs, Alameda Research y Kyle Samani de Multicoin Capital.

“Nuestra tesis es que, a largo plazo, habrá muy pocos ganadores en cada categoría” dentro de los criptoactivos, dijo Watkins en una entrevista. “Así que, para nosotros, preferimos apostar por algunos de los primeros ganadores que estamos viendo”.

Según Watkins, quien se unió al proveedor de inteligencia de mercado Messari en 2019, los fondos existentes en criptomonedas se dividen en dos grupos: fondos de cobertura que operan principalmente bitcóin y ethereum y los fondos de riesgo que se enfocan en proyectos en etapa inicial.

La estrategia de Pangea se centra en tomar posiciones largas en tres a siete tokens consolidados, explicó Watkins, lo que hace que el fondo sea único en el mercado actual, cuando una gran cantidad de interés de los capitalistas de riesgo de cripto se concentra en invertir en nuevos proyectos.

“En el lado de la etapa inicial, cada dos semanas, hay otro financiamiento de más de mil millones de dólares que se recauda”, dijo Watkins. “Todos están invirtiendo en mercados privados con valoraciones infladas”.

Watkins es un defensor de la criptodescentralización. Dijo que la concentración del fondo en solo unos pocos tokens también le permitirá centrarse en apoyar un elemento importante de la descentralización: la gobernanza de los proyectos.

“A medida que estos proyectos comienzan a madurar con el tiempo, para que los fundadores puedan afirmar de manera creíble que sus productos están descentralizados, deben darle poder a la comunidad”, dijo Watkins. “Pero la única forma en que eso funcione es que haya miembros de la comunidad que den un paso al frente y asuman roles de liderazgo”.

