Matriz de Facebook se dsipara tras reportar aumento de usuarios

(Bloomberg) -- La principal red social de Facebook sumó más usuarios de lo previsto en el primer trimestre, lo que podría disipar las preocupaciones de que la compañía está perdiendo impulso a medida que una nueva generación de usuarios acude en masa a sitios más jóvenes como TikTok.

Las acciones subieron más del 12% en las operaciones posteriores al cierre después de que la matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., informara 1.960 millones de usuarios diarios para su plataforma insignia, lo que marca un retorno al crecimiento tras el primer descenso de la historia en el trimestre de diciembre. Los analistas estimaban 1.940 millones. Los ingresos aumentaron un 6,6% a US$27.900 millones.

La acción de Meta ha sufrido la peor caída prolongada de su historia. Los valores han perdido casi un 50% este año debido a la creciente preocupación de que el principal negocio de Meta, la publicidad en sus redes sociales, esté perdiendo fuerza y podría generar menos ganancias. Esta desaceleración dificultaría a la empresa justificar la costosa visión del metaverso, impulsada por la realidad virtual, de su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, un negocio que no generará ganancias durante años, si es que alguna vez lo hace.

Zuckerberg ha reconocido que la aplicación para compartir videos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance Ltd., representa una seria competencia para captar la atención de los usuarios jóvenes. Mientras tanto, los cambios en las normas de recopilación de datos en los iPhones de Apple Inc. han dificultado la capacidad de Meta para ofrecer a los usuarios anuncios segmentados. Los anunciantes de la empresa también han gastado menos debido a problemas con las cadenas de suministro, la inflación y la guerra en Ucrania.

Las ventas en el período actual serán de entre US$28.000 millones y US$30.000 millones, dijo Meta el miércoles en un comunicado, lo que contrasta con los US$30.700 millones que habían pronosticado en promedio los analistas.

“Esta perspectiva refleja una continuación de las tendencias que impactaron el crecimiento de los ingresos en el primer trimestre, incluida la debilidad en la segunda mitad del primer trimestre que coincidió con la guerra en Ucrania”, señaló la compañía en el comunicado.

Los ingresos netos del primer trimestre fueron de US$7.470 millones, o US$2,72 por acción. Los analistas habían estimado una ganancia por acción de US$2,56.

Las acciones de Meta, con sede en Menlo Park, California, subieron hasta los US$198,99 en las operaciones extendidas tras el informe. Al cierre del miércoles en Nueva York, cayeron un 3,3% a US$174,95.

En el trimestre de Navidad, la empresa informó que los usuarios diarios de su Facebook disminuyeron ligeramente por primera vez en su historia, lo que plantea la posibilidad de que la principal red social haya alcanzado el punto máximo de popularidad. Facebook ya se ha estancado en Estados Unidos, su mercado más valioso; ahora preocupa que la aplicación estrella pueda haber alcanzado la saturación en otros lugares y se dirija a un declive a largo plazo.

En octubre, Zuckerberg dijo que Facebook se centraría en atraer a los “jóvenes” al servicio como forma de combatir el crecimiento de TikTok y otros productos de la competencia. Eso significa dar prioridad a Reels, un formato de vídeo copiado en Instagram y Facebook, propiedad de Meta. Aunque el uso de Reels está creciendo rápidamente, los anunciantes de la compañía no han sido tan rápidos en cambiar al nuevo formato.

