Unos 500 millones de personas viven en África sin seguridad del agua

Toronto (Canadá), 21 mar Un estudio dado a conocer este lunes por la ONU advierte que 500 millones de personas en África viven sin seguridad del agua y que en los últimos años, sólo 13 de los 54 países africanos han conseguido "niveles modestos" de seguridad de los recursos hídricos y sistemas sanitarios. El análisis, realizado por el Instituto para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (INWEH por sus siglas en inglés) de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Canadá, es el primero que se realiza sobre la seguridad del agua en el continente africano y se da a conocer un día antes de la celebración del Día Mundial del Agua. Los investigadores de la ONU han utilizado 10 indicadores para evaluar la seguridad del agua, un concepto que se refiere no sólo a la cantidad de recursos hídricos que un país posee sino también a su gestión para asegurar que la población tiene "acceso a cantidades adecuadas de agua con una calidad aceptable para sustentar" la vida y actividades socio-económicas. INWEH concluyó que sólo un país en África, Egipto, obtiene más de 70 puntos sobre 100 con respecto a la seguridad del agua y que, en los últimos años, únicamente 13 alcanzaron un "nivel modesto de seguridad del agua". Más de un tercio de los 54 países del continente, 19, donde viven unos 500 millones de personas, tienen niveles de seguridad del agua por debajo de 45 puntos, que es considerado el mínimo. Una de las autoras del estudio, la científica Grace Oluwasanya, explicó en un comunicado que "en conjunto, los niveles de seguridad del agua de África son bajos". Ouwasanya añadió que ningún país ni subregión del continente, "han conseguido en estos momentos una situación que pueda ser considerada modelo o incluso una etapa 'efectiva' de seguridad del agua". INWEH dijo que Egipto, Botsuana, Gabón, Mauricio y Túnez son los países de África con mayor seguridad del agua mientras que Somalia, Chad y Níger son los peores. El informe también concluye que la mayoría de los países africanos no ha realizado casi ningún avance en el tema de la seguridad del agua en los últimos tres a cinco años. De hecho, 25 de los países del continente no han realizado ningún avance en esta materia. Uno de los 10 indicadores utilizados por los investigadores de INWEH para clasificar la seguridad del agua, es el del acceso de agua potable. El estudio señala que mientras en Egipto el acceso al agua potable es del 99 %, en la República Centroafricana la cifra es sólo del 37 % y que la media en el continente del servicio básico de agua potable es del 71 %, lo que supone que 353 millones de personas no tienen acceso. Otro indicador es el del acceso a servicios de saneamiento. Mientras que una minoría de países, especialmente en el Norte de África, ha alcanzado el 100 %, en Chad y Etiopía el acceso es de sólo el 20 % de la población. En el conjunto del continente, sólo un 60 % de la población tiene acceso a servicios limitados de saneamiento. EFE jcr/arc/cfa