Israel denuncia lanzamientos desde Líbano después de que Trump anunciara el cese de ataques de Hezbolá

El Ejército de Israel ha asegurado en la madrugada de este martes haber interceptado dos proyectiles lanzados desde Líbano contra territorio israelí, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un compromiso del partido-milicia chií libanés Hezbolá de no atacar, así como que, finalmente, las fuerzas israelíes no atacarían la capital libanesa, Beirut, tal como habían avanzado.

"Tras las alertas activadas a las 01.35 horas (00.35 horas en la Península y Baleares) en varias zonas del norte del país, la Fuerza Aérea interceptó dos proyectiles lanzados desde Líbano hacia territorio israelí", ha informado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje en redes.

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A renglón seguido, el órgano castrense israelí ha indicado haber detectado "la caída de un objeto aéreo sospechoso" cerca de la frontera con Líbano, sin que se hayan tenido que lamentar heridos.

"Las alertas por lanzamiento de cohetes y misiles se activaron tras los intentos de interceptación", ha agregado la portavocía de las FDI en la misma publicación.

Por su parte, Hezbolá ha señalado que "tras avistar una fuerza israelí compuesta por un carro de combate y tres 'humvees' (vehículos militares tipo 4x4)" que "avanzaba" hacia la zona de Al Hamra, al norte de la localidad de Al Bayada, en el sur del país, atacaron "con un misil guiado" al carro de combate logrando "un impacto directo" que "obligó a la fuerza que avanzaba a retirarse hacia Al Bayada bajo un aluvión de proyectiles de artillería".

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Al hilo, la milicia ha afirmado haber atacado "con fuego directo de misiles" un carro de combate que se constituye como el tercero destruido en la zona de Balou, en el norte del país.

Cabe recordar que las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

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Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.