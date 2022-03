Bolsonaro defiende minería en Amazonía ante eventual falta de fertilizantes rusos

Amplía con quotes de la ministra de Agricultura en rueda de prensa ///Brasilia, 3 Mar 2022 (AFP) - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo este miércoles que Brasil puede enfrentar dificultades para importar fertilizantes agrícolas de Rusia debido a la invasión de Ucrania, y defendió la explotación de minerales en territorios indígenas para reducir la dependencia externa en esos productos. "Con la guerra Rusia/Ucrania, hoy corremos riesgo de falta de potasio (insumo de muchos fertilizantes) o de que aumente su precio", afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter. Potencia agrícola mundial, Brasil importa más del 80% de los fertilizantes que utiliza, un porcentaje que supera el 96% en caso del potasio, según datos del Ministerio de Agricultura.Más del 20% de los fertilizantes que importa provienen de Rusia, que es el principal proveedor de Brasil."Nuestra seguridad alimentaria y el agronegocio exigen medidas del Poder Ejecutivo y Legislativo que nos permitan no depender externamente de algo que tenemos en abundancia", añadió Bolsonaro, que volvió a defender un proyecto de ley propuesto en 2020 por su gobierno para extraer minerales y otros recursos naturales en territorios indígenas ubicados en la Amazonía, repudiado por organizaciones indígenas y ambientalistas. Bolsonaro defiende la expansión de la minería y otras actividades económicas en la Amazonía desde antes de convertirse en presidente, en 2019. Desde que asumió el poder ha presionado para flexibilizar las normas ambientales y ha enfrentado protestas internacionales por el aumento de la deforestación en la mayor selva tropical del mundo.Por la tarde, la Ministra de Agricultura, Tereza Cristina, aseguró en una rueda de prensa que Brasil tiene "otros socios que van a poder suplir esas importaciones, "si no todo, al menos una buena parte", y puso de ejemplo Canadá, "el mayor exportador de potasio"."Hay algunas sanciones que se han hecho (contra Rusia), pero en cuanto a los fertilizantes, todavía no sabemos qué puede pasar, si va a pasar, así que tenemos que tener mucha cautela en este momento", declaró.Bolsonaro, quien una semana antes de la invasión se reunió con el presidente Vladimir Putin en una visita a Moscú cuestionada por Estados Unidos, insiste en que Brasil "se mantiene en la neutralidad" respecto al conflicto.En la ONU, sin embargo, Brasil apoyó este miércoles una resolución de la Asamblea General que "deplora en los términos más fuertes la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania". mel/jm/atm -------------------------------------------------------------