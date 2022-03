El crudo de Texas supera los 110 dólares al mantener la OPEP+ su plan de bombeo

Nueva York, 2 mar El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparaba este miércoles un 6,6 % en la apertura y alcanzaba los 110,29 dólares tras la decisión de la alianza OPEP+ de mantener su plan de aumento gradual de la producción. A las 9.05 hora local (14.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en abril sumaban 6,88 dólares por barril respecto al cierre de la jornada anterior, en la que terminaron con un encarecimiento del 8 %. El barril de referencia en EE.UU. ha subido con fuerza desde que comenzó la guerra en Ucrania el pasado jueves y se sitúa en un precio no visto desde 2013 debido a los riesgos para oferta energética en un mercado que ya se presentaba muy ajustado antes del conflicto. "El escenario realista actual es que una gran parte del crudo ruso, así como sus productos petroleros refinados, no van a ser palpables en el mercado y crearán un déficit de suministro lo que dure el conflicto armado", explicó la analista Louise Dickson, de la firma Rystad Energy. La OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, confirmaron hoy que en abril añadirán 400.000 barriles diarios de crudo a sus suministros, un modesto aumento que acordaron en julio del año pasado, al considerar que la actual volatilidad no se debe a los fundamentos del mercado. Ayer martes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros en todo el mundo para garantizar que no habrá problemas de suministro tras la invasión rusa de Ucrania. Los analistas han considerado que esa cantidad de barriles de emergencia liberados será "una gota en el océano", y además esperan una nueva caída semanal en las reservas comerciales de crudo estadounidenses, según los datos de la patronal recogidos por la firma Oanda. El Texas llegó a tocar hoy los 112 dólares antes de la apertura pero luego se moderó, coincidiendo con informaciones que apuntan a que la Reserva Federal de EE.UU. mantiene su intención de aprobar una subida de los tipos de interés este mismo mes pese a la incertidumbre geopolítica. Desde el comienzo del año, el precio del Texas ha subido casi un 48 %.