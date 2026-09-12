Wout van Aert se asegura el maillot verde por puntos

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Collado del Alguacil (Granada), 12 sep (EFE).- El belga Wout van Aert (Visma Lease a Bike) se ha asegurado el maillot verde por puntos de la Vuelta a España al pasar en primera posición por el esprint intermedio de Güéjar Sierra, a 42,8 kilómetros de meta en el alto del Collado del Alguacil.

El fenómeno de Herentals, ganador de dos etapas en la presente edición, ha sumado 20 puntos en el esprint intermedio, por lo que aventaja ya en 87 a su compañero británico Matthew Brennan.

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Tras la jornada de este sábado quedarían 70 puntos en juego tras la disputa del esprint intermedio, 20 en la meta de hoy, 20 en el esprint intermedio del domingo y 30 en la meta de esa última etapa). Van Aert consolida su objetivo de coronarse con el maillot verde de la Vuelta 2026.