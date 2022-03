Los muebles de madera no se deben limpiar con un paño húmedo

ILUSTRACIÓN - Los muebles de madera requieren de cuidados especiales para su limpieza. Foto: Christin Klose/dpa

Muchas personas poseen muebles enchapados en madera. Eso quiere decir que el cuerpo de la pieza está cubierto con una lámina fina de madera de alta calidad. Pero, ¿cómo se hace para que esa superficie siga viéndose bien tras muchos años, incluso si alguna vez se presenta sobre ella alguna mancha de café? Si uno quiere limpiar sus muebles de madera de manera óptima hay una cuestión muy importante a tener en cuenta: ¿se trata de madera porosa o sellada? "Los enchapados porosos son de maderas naturales, que deben cuidarse de acuerdo a eso", explica Ursula Geismann, gerenta de la Iniciativa Furnier + Natur (IFN). En el caso de la madera porosa, el cuidado consiste en mejor no utilizar un paño húmedo o los clásicos productos de limpieza. Mucho mejor es limpiar la madera con un paño suave y seco. Si uno quiere eliminar una mancha, se aconseja recurrir a un limpiador y abrillantador de leche. La IFN recomienda colocar el abrillantador finamente con un paño y luego introducirlo en la madre sin mucha presión. Al contrario de lo que ocurre con la madera porosa, en el caso de muebles sellados se puede utilizar para la limpieza un paño húmedo, aunque no es conveniente exagerar con la humedad. Y otra cosa: también en superficies selladas los productos de limpieza clásicos son tabú, especialmente los abrasivos. También deberían evitarse los paños de microfibras. Pueden generar arañazos en la superficie y por lo tanto no son apropiados para la madera. dpa