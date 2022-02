Migrantes protestan al grito de "queremos visas" en el sureste de México

Tapachula (México), 8 feb (EFE).- Unos 300 migrantes salieron este martes de nuevo a las calles del municipio mexicano de Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, para pedir al Instituto Nacional de Migración (INM) que liberen a los extranjeros arrestados en días recientes en redadas y para exigir permisos para poder transitar por el país. Con la consigna de "¡queremos visas, queremos visas!", la movilización se realizó de manera pacífica y arrancó desde un parque público donde un grupo de migrantes lleva seis días de ayuno para presionar a las autoridades migratorias. El migrante de Honduras Miguel Fuentes señaló a Efe que han protestado por la "represión y el encierro" de las autoridades de migración, que no les permiten avanzar por territorio mexicano pese a llevar semanas e incluso meses varados en Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala. Al grito de "corrupción es migración, corrupción es migración", centenares de extranjeros exigieron a las autoridades que les brinden libre tránsito o les otorguen una visa humanitaria para poder avanzar. Los migrantes llevan alrededor de ocho días manifestándose a través de marchas, protestas y ayunos voluntarios en demanda de documentos para dejar esta ciudad y contra las redadas. El migrante guatemalteco Jonathan fuentes indicó que decidió marchar encadenado con otras 20 personas más porque consideran que están siendo "esclavizados" en Tapachula, y lo único que buscan es la "libertad". "No venimos a quedarnos aquí. Queremos seguir adelante por un mejor futuro para darle lo mejor a nuestras familias. Aquí no tenemos trabajo o algún apoyo", apuntó el joven. Durante la marcha, un hombre y una mujer migrantes se desmayaron luego de caminar cerca de media ahora en medio de altas temperaturas superiores a los 36 grados centígrados. Los extranjeros llegaron hasta la estación migratoria Siglo XXI, donde dijeron que el objetivo de la marcha es también que se liberen a las personas arrestadas en días recientes en redadas, que se contabilizan por decenas. Este recinto fue resguardado por decenas de cuerpos de seguridad. OLA MIGRATORIA La región vive un flujo récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre. México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021. De estos, más de 51.000 son haitianos. EFE jmb/mqb/lll (foto)(vídeo)