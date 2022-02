Trump se llevó cartas del líder norcoreano al irse de la Casa Blanca =(Fotos archivo)= Washington, 7 Feb 2022 (AFP) - Donald Trump se llevó cartas del expresidente Barack Obama y del líder norcoreano Kim Jong Un cuando se fue de la Casa Blanca y los Archivos Nacionales tuvieron que ir a buscarlas a su residencia en Florida, reveló The Washington Post este lunes.Al culminar su mandato, los presidentes de Estados Unidos deben enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales para su conservación.Pero el multimillonario republicano decidió llevarse varias cajas a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, según The Washington Post.En ellas había, entre otras cosas, obsequios de líderes extranjeros, una carta que le dejó su predecesor Barack Obama y otras escritas por Kim Jong Un.Donald Trump, primer presidente estadounidense en el cargo en haber conocido a un miembro de la dinastía Kim, mantuvo una relación epistolar con el líder norcoreano. "Me escribió cartas hermosas, son cartas magníficas. Nos hemos enamorado", dijo el presidente a sus seguidores en septiembre de 2018. Pero el mes pasado, altos cargos de los Archivos Nacionales viajaron a Florida para recuperar estas cajas, incluidas las cartas de Kim Jong Un, afirma el Washington Post. Los colaboradores de Donald Trump y los Archivos Nacionales no respondieron a las preguntas de la AFP. La semana pasada, los Archivos Nacionales revelaron que el expresidente tenía la costumbre de romper algunos de sus documentos de trabajo, a pesar de que está prohibido."Entre los documentos presidenciales recibidos por los Archivos Nacionales había documentos en papel que había roto el expresidente Trump", dijeron a la AFP. "Funcionarios de la gestión de registros de la Casa Blanca" habían "pegado con cinta adhesiva" algunas de las hojas, añadieron.cjc/led/erl/yow -------------------------------------------------------------