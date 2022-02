Bentley Flying Spur: lujo en formato híbrido enchufable

HANDOUT - Bentley también avanza en sus planes de pasar a mediano plazo a la movilidad elétrica pura: lanza ahora su versión híbrida del Flying Spur. Foto: James Lipman/Bentley/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Bentley comenzará a ofrecer su modelo Flying Spur en versión híbrido enchufable. La berlina de lujo con tracción eléctrica parcial saldrá a la venta en el segundo trimestre del año, según anunció el fabricante británico en la presentación del vehículo en Los Ángeles. La berlina de 5,32 metros de longitud está propulsada por un motor de gasolina V6 combinado con un motor eléctrico en la transmisión. Alimentado por una batería de 18 kWh montada en el maletero, el motor eléctrico permite que el Flying Spur se desplace unos buenos 40 kilómetros sin el motor de combustión. El coche alcanza velocidades de hasta 140 km/h. El Flying Spur sigue así el ejemplo del todoterreno Bentayga, lanzado hace cuatro años y hasta ahora el único parcialmente eléctrico de la marca. Sin embargo, mientras que el motor eléctrico de ambos modelos produce 100 kW/136 CV, la berlina utilizará un motor V6 más potente. El V6 de gasolina de 2,9 litros con dos turbocompresores desarrolla una potencia máxima de 306 kW/416 CV y, por lo tanto, es un 20 por ciento más vigoroso que el del Bentayga. En combinación con el eléctrico, el sistema de propulsión llega a vertiginosas prestaciones totales de 400 kW/544 CV. Ambos motores desarrollan conjuntamente un par máximo de 750 Nm. Esto permite a la berlina de 2,5 toneladas acelerar de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 285 km/h. Bentley aún no ha especificado cifras de consumo de combustible. Sin embargo, este estará muy por debajo de los 12,7 litros (emisiones de CO2: 288 g/km) que precisa Bentley para la versión con el motor V8 de 440 kW/550 CV, que se mantendrá en cartera. Con los modelos, al menos parcialmente, electrificados, los británicos dan un paso más para alcanzar su objetivo de convertirse en un fabricante de lujo neutro en emisiones de CO2. Y eso no es todo: en 2025 saldrá de las líneas de producción de la planta de Crewe el primer coche totalmente eléctrico, en 2026 ya no habrá más motores de combustión pura y a partir de 2030 se ofrecerán exclusivamente coches eléctricos. dpa