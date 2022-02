El Parlamento austríaco culmina la aprobación de la vacunación obligatoria

Viena, 3 feb (EFE).- El Parlamento austríaco aprobó hoy definitivamente la ley que obliga a vacunarse contra la covid-19 a todos los residentes en el país mayores de edad e impone multas de hasta 3.600 euros a quien no lo haga. El Bundesrat, la cámara de representación territorial, dio hoy su visto bueno a la ley con una amplia mayoría absoluta y el respaldo de cuatro de los cinco partidos representados, al igual que ocurrió el pasado día 21 cuando fue votado en el Congreso. Sólo el ultranacionalista y antivacunas FPÖ se ha opuesto. El Gobierno, formado por el conservador Partido Popular austríaco, y el ecologista Los Verdes, ha justificado esta ley en la necesidad de proteger al país de nuevas oleadas y variantes del coronavirus. De la obligatoriedad de vacunarse quedan exentas mujeres embarazadas, personas para las que la vacuna suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días. Tampoco se exige automáticamente para trabajar, aunque los empleadores pueden incluirlo en sus condiciones laborales y quienes estén en el paro y rechacen un trabajo por no estar vacunado puede perder el derecho al subsidio de desempleo. El texto legal deja claro que la vacuna no puede "imponerse mediante el uso de la fuerza" y limita los castigos a las multas económicas, que oscilan entre los 600 y los 3.600 euros. Una vez aprobada por las dos cámaras del Parlamento, sólo falta la firma del presidente, Alexander van der Bellen, y la publicación oficial para que entre en vigor, previsiblemente el 8 de febrero. En cualquier caso, la Policía no comenzará hasta medidos de marzo a vigilar su cumplimiento. El Gobierno austriaco argumenta que para combatir la pandemia y proteger el sistema sanitario es necesario que un elevado porcentaje de la población esté vacunado. Actualmente solo el 68,8 % de la población dispone de un pasaporte de vacunación en activo, tras reducir el Gobierno su validez de nueve a seis meses después de la segunda dosis. Los expertos consideran que los niveles récord de infecciones debido a la variante ómicron está llegando en Austria ya a su pico. Las hospitalizaciones llevan tres semanas al alza y están en los niveles más altos desde mediados de diciembre, aunque la situación en las unidades de cuidados intensivos es estable. Las autoridades han anunciado que durante febrero se levantará el veto que prohibía a los no vacunados acceder al comercio no esencial y a los locales de gastronomía. Sólo las autoridades locales de Viena han decidido mantener la prohibición de que los no vacunados acudan a bares o restaurantes. EFE as/psh (foto) (vídeo)